Settimana delicata per il club della Juventus alle prese con l’inchiesta giudiziaria del Tribunale di Torino. Nelle mani dei giudici ci sarebbero varie intercettazioni telefoniche tra i dirigenti bianconeri con tanti esponenti anche del mondo del calcio. Intanto emergono nuove indiscrezioni: escono fuori elementi che rischiano di mettere in difficoltà l’operato della dirigenza della Vecchia Signora. Ecco cosa sta succedendo.

Juventus: svolta con le nuove intercettazioni, la verità sulle plusvalenze

Nelle nuove intercettazioni riportate dal Corriere della Sera emergono nuovi elementi relativi all’inchiesta plusvalenze. Una strategia chiara della Juve per migliorare il bilancio attraverso la compravendita dei giocatori.

Una situazione che è sfuggita di mano e che è costato il posto al presidente Andrea Agnelli e a tutto il cda bianconero.

L’inchiesta si sta allargando e tocca anche ad altre società: ecco la nuova intercettazione che riguarda la Juventus svelata dal Corriere della Sera nella sua edizione odierna.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Intercettazione Angelli Elkann: plusvalenze Juve, cosa è successo

L’intercettazione Juve tra Agnelli ed Elkann risale al 6 settembre 2021. La telefonata si trova agli atti dell’inchiesta.

“Torniamo alla genesi della vicenda, abbiamo preso dei rischi come società. Però abbiamo sempre informati il consigli, diciamo si sono travate sempre delle soluzioni, dei correttivi, strada facendo”, afferma Agnelli.

Elkann replica: “Però anche tu hai affermato che da parte della direzione sportiva si sono allargati. Sono state fatte una serie di operazioni che loro hanno fatto”

E Agnelli risponde: “E’ un dato di fatto, se ti crolla il mercato, crolla il mercato! Facendo eccessivo a questo strumento delle plusvalenze”.

LEGGI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Juventus esclusa dalle coppe: annuncio ufficiale della UEFA

Juventus: intercettazione Agnelli Elkann su Allegri

Durante la telefonata intercettata Agnelli ed Elkann parlano anche dell’allenatore Allegri.

“Deve fare attenzione a non svelare che le politiche che sono state fatte in questi anni erano squilibrate. Si è speso un sacco di soldi per dei giocatori che non sanno. Adesso bisogna gestire la situazione al meglio, quelle erano le prerogative di mercato in quel momento. Alla fine chi se ne frega di quello che hanno fatto gli altri prima”, così Elkann

E Agnelli replica: “Sono perfettamente d’accordo”.

LEGGI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Calciomercato Juventus, colpo in difesa: l’ha suggerito Vlahovic😲