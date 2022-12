Milan: brutte notizie, si è infortunato ai Mondiali 😱

Un momento delicato per tantissimi giocatori, in particolare quelli impegnati ai Mondiali 2022 in Qatar che stanno giocando di continuo. Arrivano aggiornamenti su quelle che saranno le prossime partite degli Ottavi di Finale che si giocheranno già da domani. Tra questa Nazionali qualificate c’è la Francia che però quest’anno dovrà fare a meno di tantissimi giocatori che non hanno potuto prendere parte al Mondiale perché infortunati, altri hanno alzato bandiera bianca in corso d’opera.

Mondiali 2022: infortunio in allenamento

Ancora una volta è un giocatore della Francia che si è infortunato, questa volta stiamo parlando di uno dei migliori giocatori della Serie A che veste in Italia la maglia del Milan. Il calciatore non ha preso parte all’allenamento e ora è a rischio per le prossime partite. La Francia scenderà in campo domenica 4 dicembre contro la Polonia, nella partita che si giocherà alle ore 16:00 (italiane) e che vedrà scendere in campo la Nazionale di Deschampes che deve fare i conti con i tanti infortuni. Molti non sono nemmeno partiti per il Qatar, altri si sono fatti male nei primi giorni di raduno.

Ora però continuano ad esserci diversi problemi per la Francia che non ha nessuna intenzione di fermarsi, vuole arrivare fino in fondo e vincere ancora. Ecco perché il ct della Nazionale farà di tutto per recuperare i suoi migliori giocatori che si sono fermati per infortunio nel giro degli ultimi giorni.

Ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Theo Hernandez che si è infortunato e non si è allenato con la Francia.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Milan: infortunio Theo Hernandez con la Francia

E’ di oggi la notizia che arriva dal Qatar dove, nel ritiro della Francia, non è stato presente all’allenamento con il resto della squadra Theo Hernandez infortunato per un problema alla caviglia. Si tratta di una lieve contusione per il calciatore del Milan che domani proverà ad essere nuovamente con resto del gruppo, ma occhio a possibili sorprese per gli Ottavi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: Valeri Milan, le ultime dal ds

Rientro Theo Hernandez: le condizioni

Saranno valutate nel giro delle prossime ore le condizioni di Theo Hernandez e sarà fissata la data del suo rientro con la Francia. Il Milan in questo momento non è in apprensione per il proprio calciatore, visto che la ripresa della stagione ci sarà tra poco più di un mese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan: quando rientra Ibrahimovic