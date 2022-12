Calciomercato, il “Loco” Bielsa in panchina: l’annuncio dopo l’esonero

C’è l’annuncio in merito all’approdo in panchina del “Loco” Bielsa, in questo momento di sosta causa Mondiali. Diversi gli accostamenti del tecnico argentino al campionato italiano, con l’approdo in Serie A che è stato più volte in discussione – con il passaggio del tutto a vuoto anni fa quando poi la Lazio scelse Simone Inzaghi -, e ora scelto alla guida della squadra, dopo l’esonero imminente dell’allenatore. Ecco dove allenerà infatti Marcelo Bielsa, dopo i diversi rumors di mercato che lo hanno visto protagonista.

Calciomercato, ecco il “Loco” Bielsa: scelto lui come nuovo allenatore

La scelta cade su Marcelo Bielsa, il “Loco” sarebbe pronto alla sua nuova avventura in panchina. Aveva interrotto la sua esperienza con il Leeds nello scorso febbraio del 2022 a causa dell’esonero, per i brutti risultati che stava ottenendo in Premier League.

Adesso, dopo aver riassettato le idee, sarebbe pronto ad una nuova esperienza. Erano diversi i club, anche in Sud America, ad averlo contattato per un ruolo importante. Il River aveva panchina libera e l’ha affidata a Demichelis, dopo l’addio di Gallardo, ma è sempre dall’America che potrebbe ripartire lo stesso Bielsa.

E non per un club, perché dopo l’esonero del “Tata” Martino, un altro Argentino potrebbe finire sulla panchina del Messico: è il “Loco” Marcelo Bielsa ad essere scelto come nuovo CT della Nazionale messicana.

Messico, il “Loco” Bielsa in panchina: la decisione

È dall’estero che svelano i candidati per la panchina del Messico e, secondo le ultime indiscrezioni, il nome in cima alla lista sarebbe quello legato a Marcelo Bielsa. Il “Loco” dunque, secondo i colleghi di Fichajes.net, potrebbe ripartire dall’esperienza con la Nazionale messicana. Lui, tecnico argentino, che era stato in passato CT anche della stessa Argentina e che potrebbe ora portare avanti il progetto di una Nazionale “rivale” a quella dell’albiceleste.

Ultime Messico, Bielsa e gli altri candidati per il ruolo da CT

Bielsa è al momento l’allenatore più accreditato per un ruolo in panchina come CT del Messico, ma ci sono altre due alternative. Si tratta di Miguel Herrera e Nacho Ambriz, ma l’obiettivo della Federazione messicana è quella di strappare un accordo con l’ex Leeds.

