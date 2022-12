La Juventus sta vivendo un momento di caos incredibile e nel mirino c’è anche Massimiliano Allegri. Il futuro del tecnico bianconero non è certo, come non lo era prima. Ma se qualche settimana fa il suo proseguire in bianconero riguardava solo il campo, ora la palla passa anche alla giustizia e a quanto sta accadendo all’esterno del rettangolo verde. Il futuro della Juve potrebbe essere affidato ad un uomo che ha dato tanto della sua vita calcistica al club.

Juventus, addio Allegri: va verso le dimissioni

In casa Juventus sono arrivate anche le dimissioni di Massimiliano Allegri qualche giorno fa. Il tecnico bianconero aveva scelto di dire addio al club bianconero dopo il caos creatosi negli ultimi giorni che potrebbe essere deleterio anche dal punto di vista sportivo. Lla squadra stava iniziando a riprendersi dopo il pessimo inizio di stagione e l’eliminazione dalla Champions League, ma ora dovrà far fronte alle nuove accuse che arrivano dalla Procura di Torino, dalla FIGC e dalla UEFA.

Potrebbero esserci risvolti negativi anche in classifica per la Juventus di Massimiliano Allegri. E nella mente dei tifosi balenano due domande precise: cosa succede alla Juventus da gennaio in poi? Chi sarà l’allenatore e la guida della squadra fino alla fine del campionato e in futuro? Presto il nuovo presidente e la nuova dirigenza dovranno dare una risposta.

Intanto dall’ex Juventus arrivano parole d’amore e di rassicurazioni sul futuro che addirittura fanno pensare voglia diventare il nuovo allenatore bianconero quando finirà la carriera.

Juventus, Pjanic allenatore al posto di Allegri: le sue parole

Miralem Pjanic ha parlato del caso Juventus e del suo futuro da allenatore. Il centrocampista bosniaco ha affidato a La Gazzetta dello Sport i suoi sentimenti verso i bianconeri e sulle possibilità di allenare, un giorno, il club di Torino.

“Negli anni abbiamo mantenuto un ottimo rapporto io e Andrea Agnelli, lo stimo molto. Anche per questo motivo mi hanno fatto un grande effetto le dimissioni. Conosco bene il presidente e il suo legame con il club e con tutto l’ambiente Juventus. Ricorderò sempre con piacere il primo incontro con Andrea: eravamo ancora nella vecchia sede di corso Galileo Ferraris e mi disse che avremmo dovuto vincere tutto. Poi, stagione dopo stagione, conoscendolo meglio, mi ha colpito anche come persona: è un gran lavoratore, è sempre accanto alla squadra, disponibile con tutti. Sono convinto che resterà vicino alla Juventus“.

Futuro allenatore della Juventus al posto di Allegri? “Ora toccherà a lui compattare il gruppo per finire alla grande la stagione. Non sarà facile, però è un grandissimo tecnico, stimato da tutti i top club. Non esiste la persona giusta per reggerla meglio. In futuro mi piacerebbe tornare, come allenatore o dirigente. Ma sinceramente non ci ho ancora pensato bene, sono concentrato sul campo: vorrei giocare altri tre anni”.

Pjanic, futuro alla Juventus: non da calciatore

Più volte il futuro di Miralem Pjanic è stato accostato alla Juventus. Il centrocampista bosniaco, attualmente allo Sharjah, continuerà a giocare per altri tre anni e poi dirà addio al mondo del calcio giocato. Vuole restare in quel settore, però, come ha confermato e intende tornare alla Juventus da allenatore o da dirigente. Ha già segnato il suo futuro e intende continuare su questa strada. Ha il contratto in scadenza nel 2024 con opzione fino al 2025 con il club degli Emirati Arabi e intende terminare la carriera da calciatore in terra asiatica.

