Milan: quando torna Ibrahimovic? C’è una brutta notizia 😱

E’ dalla scorsa estate che il giocatore manca in campo con il Milan e i suoi compagni, ma è sempre stato presente a tutte le partite in casa e fuori in panchina, in borghese, per essere al fianco della squadra quest’anno. Dopo la fine della scorsa stagione si è operato al ginocchio, messo malissimo e su cui ha giocato in condizioni davvero gravi. Non ha mollato e ha voluto rimandare l’intervento solo dopo la vittoria del campionato. Detto, fatto. Ora però sta recuperando da mesi e arrivano aggiornamenti seri.

Milan: rientro Ibrahimovic, il messaggio

Più volte si è parlato di possibili complicazioni sul rientro di Ibrahimovic dopo l’operazione al ginocchio e il Milan ha comunque voluto restare vicino al proprio giocatore che ha dato tanto ai colori rossoneri. Si è parlato anche di un possibile ritiro dal calcio in questi mesi, con il suo ritorno in campo che non sarebbe più avvenuto. Ma ora il segnale arriva forte e chiaro dallo stesso giocatore.

Una brutta notizia, ma per gli avversari e non per il Milan, perché è sui social che ai tifosi del Milan Ibrahimovic ha svelato il suo rientro ormai imminente. Il calciatore svedese ha pubblicato una foto con scritto “La quiete prima della tempesta”. Un messaggio davvero significativo da parte del giocatore che non vede l’ora di tornare in campo e molto presto potrebbe farlo.

Arrivano aggiornamenti sul recupero di Ibrahimovic con il Milan e le sue condizioni per il rientro.

Milan: Ibra sta tornando, la notizia sul ritiro

Ibrahimovic non ha voglia di smettere e punta a rientrare con il Milan da subito. Un segnale forte per società, squadra e tifosi milanisti. Non una bella notizia, invece, per gli avversari, che dovranno fare i conti anche con lui. Un Ibra in meno contro è sempre meglio, ma un Ibra in più in campo per lo spettacolo del calcio è un augurio che ci facciamo per tanti altri anni ancora.

Milan: rientro Ibrahimovic

La data del rientro di Ibrahimovic è quindi il mese di gennaio con il Milan, verso metà o la fine. C’è la sensazione che già a febbraio o poco prima il giocatore svedese possa tornare a giocare da titolare nella formazione di Stefano Pioli, salvo se ci dovessero essere dei problemi o complicazioni al suo ginocchio.

Al momento però, per fortuna, tutto prosegue per il meglio e lo stesso Ibra vuole tornare il prima possibile a giocare con il Milan e i suoi compagni di squadra in questa stagione partita bene, ma dove il Napoli sta facendo cose straordinarie.

