Serie A: arrivano i messicani, 1 miliardo per prendere una big 😱

Il club di Serie A fa gola a nuovi investitori. Arrivano indiscrezioni incredibili riguardo la cifra che un fondo messicano sarebbe disposto a mettere sul tavolo per acquistare la società italiana. Una svolta epocale per il calcio italiano ed anche per lo stesso presidente che potrebbe cedere davanti ad un’offerta monstre. I tifosi restano a guardano e sono in attesa di una decisione da parte del patron che sta valutando la situazione.

Serie A: 1 miliardo per il club, svolta incredibile

Sempre più concrete le voci riguardo la cessione della società di Serie A ad un fondo messicano per 1 miliardo. Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo questo affare che sta coinvolgendo il club italiano. Le parti sono a lavoro e sperano di chiudere la trattativa nel più breve tempo possibile.

A riportare l’indiscrezione, relativa alla vendita della squadra italiana, è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Si riconcorrono le voci in merito alla situazione del club che ha attirato l’attenzione di gruppi americani e addirittura messicani. Sul piatto una cifra importantissima, da 1 miliardo di euro, pronta a finire nelle casse del presidente.

Svelati i dettagli sulla cessione del Napoli al gruppo messicano per 1 miliardo di euro.

De Laurentiis vende il Napoli ai messicani per 1 miliardo: l’indiscrezione

Dopo l’interesse di gruppi americani, adesso anche i messicani sono pronti a prendere il Napoli da De Laurentiis per 1 miliardo di euro. E’ questa la ricostruzione del Corriere dello Sport che riporta l’indiscrezione secondo il quale il club azzurro può rappresentare una vera opportunità, molto costosa, per questi fondi. Alla base di ciò i bilanci virtuosi e il margine di crescita che ha una piazza come Napoli.

Cessione Napoli: la risposta di De Laurentiis

La cifra di 1 miliardo fa gola a De Laurentiis che può vacillare e cedere il Napoli ai messicani. Ad oggi, però, non arrivano commenti da parte dell’attuale dirigenza azzurra che su questo argomento preferisce non esporsi.

