Serie A, c’è l’annuncio dalla Spagna su Depay: colpo di mercato 💣

Arriva l’annuncio, in serata, in merito a quello che sarà il colpo dal Barcellona. Dopo i diversi rumors di mercato legati ad una big di Serie A, arriva la notizia in merito al gran colpo che si concretizzerà non appena terminerà il Mondiale in Qatar. Dopo l’esperienza con gli Orange, concluderà senza dubbio anche la sua avventura con il club catalano che è arrivata al capolinea.

Calciomercato Serie A, colpo Depay: l’annuncio dall’estero

Depay è il colpo di calciomercato per l’imminente calciomercato invernale e, dall’estero, fanno sapere che l’operazione si può infatti chiudere subito. Dopo i diversi accostamenti al mercato in Serie A perché su di lui era vivo l’interesse di più club, tra i quali anche la Roma, è arrivata la notizia in serata.

C’è un club che fa ora sul serio perché, dopo aver cambiato guida tecnica, è pronto alla risalita tra i club ai vertici del campionato.

E parliamo infatti della situazione che vive un altro club di Liga che è sprofondata in classifica, ma che vuole ripartire proprio attraverso il mercato: il Siviglia è pronto all’assalto per Memphis Depay, strappandolo alla concorrenza italiana della Roma.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mercato Roma, niente Serie A per Depay: va al Siviglia, le ultime

Sono i colleghi di Fichajes.net a riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Roma perché quello che era a tutti gli effetti un erede diretto di Nicolò Zaniolo, di fronte alla cessione possibile al Tottenham, non vedrà il proprio destino in giallorosso.

Memphis Depay sarà un giocatore del Siviglia, il club andaluso andrà diretto quest’inverno proprio sul colpo dal Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, nuovo assalto a Depay: accordo vicino

Ultime su Depay, le cifre del colpo del Siviglia

Depay è l’idea a costo zero per giugno, di diverse squadre in Europa. Si era messo in coda anche il club giallorosso, ma il Siviglia ha voglia di anticipare la stessa concorrenza, versando nelle casse del Barcellona circa 10-15 milioni. Attraverso l’operazione a gennaio, riuscirà infatti ad allontanare Depay definitivamente dalla Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: svolta Depay, le ultimissime