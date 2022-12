Calciomercato, accelerata per l’esterno: va in una big di Serie A💣

Importanti novità arrivano sul futuro dell’esterno in questo calciomercato. Dopo una prima parte di stagione passata prevalentemente in panchina, il giocatore è pronto a cambiare area e giocarsi le proprie chances altrove per ritrovare continuità di prestazioni e rendimento, oltre che puntare a riconquistare la Nazionale. Diversi sono i club sulle tracce del giocatore ma, stando alle ultime notizie, una big di Serie A avrebbe accelerato i tempi per mettere a disposizione del mister il giocatore già dalla prima data del ritiro invernale.

Calciomercato Serie A, arriva l’esterno: le ultime

In questa sosta Mondiale i club di Serie A stanno analizzando nel migliori dei modi le possibili soluzioni da attuare nel prossimo calciomercato per rinforzare le rose dei rispettivi allenatori. Questa sessione invernale non sarà affatto semplice, soprattutto per le big, desiderose di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione anche con l’ausilio di nuovi innesti.

Diverse sono le prime della classe che a gennaio proveranno a fare qualcosa, come la Roma che, dopo i disordini delle ultime giornate pre sosta, si troverà costretta a mettere a disposizione di Josè Mourinho un nuovo esterno di difesa dopo l’addio, oramai ufficioso, di Karsdorp.

Il dsd Tiago Pinto si starebbe muovendo proprio sotto questo aspetto e, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, su esplicita richiesta dello Special One la Roma avrebbe accelerato le trattative con il Real Madrid per riportare in Serie A Alvaro Odriozola nel prossimo calciomercato.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Roma, colpo Odrizola: la formula

Con Rick Karsdorp ad un passo dall’addio la Roma avrebbe deciso su chi puntare nel prossimo calciomercato. I giallorossi starebbero infatti pensando di riportare in Serie A Alvaro Odriozola, terzino spagnolo ai margini del Real Madrid e che in Italia ha vestito la maglia della Fiorentina.

Secondo la rosea, la Roma avrebbe addirittura già avviato i contatti con il Real Madrid per portare nella Capitale Alvaro Odrizola nel prossimo calciomercato con la formula del prestito secco, formula che potrebbe però mutare nel corso delle trattative.

LEGGI ANCHE>>> Milan: quando torna Ibrahimovic? C’è una brutta notizia

Roma: anche l’alternativa ad Odriozola è in Liga

L’obiettivo numero uno, il prescelto per la fascia destra della Roma per Josè Muorinho è Alavaro Odriozola, ma sullo spagnolo ci sono diversi club che potrebbero complicare la trattativa. Per questo motivo il ds Tiago Pinto starebbe valutando diverse alternative, tra la Serie A e campionati esteri.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, per sostituire Karsdorp, oltre ad Odriozola, la Roma starebbe pensando anche ad Hecto Bellerin per il prossimo calciomercato, giocatore relegato ai margini del progetto tecnico di Xavi al Barcelona.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, il giocatore annuncia: “Un giorno andrò a giocare lì”