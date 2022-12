Serie A: Pjanic torna e annuncia anche il ritiro 😱

Il calciomercato di Serie A si può accendere con il ritorno di un calciatore che per anni in Italia è stato tra gli assoluti protagonisti e uno dei migliori giocatori del campionato. Arriva una nuova notizia che riguarda proprio il giocatore. Adesso ci sono anche le sue parole riguardo i progetti futuri che ha deciso di anticipare tra la fine della sua carriera e altre notizie importanti che riguarda quello che sta accadendo in una sua ex squadra.

Serie A: messaggio di Pjanic alla Juve

La situazione in casa Juventus è quella che è, ma nonostante questo arriva l’annuncio di un calciatore che si candida per aiutare il club bianconero. Oltre a questo, l’ex giocatore del campionato italiano, passato al Barcellona dove non ha trovato l’ambientamento che si aspettava. Tante difficoltà e poco spazio, con un’avventura finita tristemente dopo vari prestiti con l’addio definitivo. Oggi gioca negli Emirati Arabi con lo Sharjah FC e pensa anche di fare ritorno in Italia.

Molto dipenderà dal suo stipendio alto di poco meno di 3 milioni di euro a stagione. Saranno decisive le prossime settimane per capire se l’ex centrocampista di Roma e Juventus farà ritorno in Italia. Diverse le società che si sarebbero fatte avanti per il suo possibile ritorno.

Miralem Pjanic è pronto tornare anche in Serie A e svela la data del ritiro.

Calciomercato: Pjanic annuncia la data del ritiro

Miralem Pjanic annuncia la data del suo ritiro, perché il calciatore bosniaco a La Gazzetta dello Sport ha annunciato di voler giocare ancora 3 anni. Inoltre, il calciatore, ha anche parlato di un suo possibile ritorno in Italia e alla Juventus. In merito a questo tema Pjanic ha aperto al suo ritorno in Serie A, magari come allenatore o dirigente anche per il futuro.

Serie A: Pjanic può tornare

Tante le occasioni per il calciatore bosniaco che ora si sta godendo i soldi e il lusso degli Emirati Arabi. Il calciatore Miralem Pjanic potrebbe anche ricevere offerte dalla Serie A per tornare in Italia. Il centrocampista esperto è un nome che piace molto a squadre come Monza, Salernitana, Spezia, Bologna e Cremonese. Sarà però decisiva la sua volontà di abbassarsi eventualmente l’alto ingaggio che ancora oggi percepisce con il club arabo.

