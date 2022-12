Eden Hazard in Serie A, decisione presa dopo il Mondiale: svelato il club

Eden Hazard è arrivato al capolinea della sua esperienza con il Real Madrid e, dopo il Mondiale, è già a caccia di una nuova squadra. Il calciatore ex Chelsea, che ha giocato probabilmente il suo ultimo Mondiale, considerando che la “generazione d’oro” dovrà dare spazio ai nuovi giovani del Belgio, potrebbe giocare in Serie A nell’imminente futuro. Tornare a sentirsi protagonista perché non lo è stato né con il Real Madrid, tantomeno con il suo Belgio.

Calciomercato Serie A, colpo Eden Hazard: scelta presa

Scelta presa, vuole tornare ad incidere e per farlo dovrà salutare il Real Madrid. Non ha brillato e non ha mai inciso con il club dei Blancos, ora Hazard cercherà futuro altrove.

Ancelotti aveva provato a rivitalizzarlo al suo arrivo, ma le cose sembrano non essere cambiate. Il calciatore belga che si era visto con il Chelsea, sfiorando anche il Pallone d’Oro prima dell’arrivo proprio al Santiago Bernabeu, non ha mai fatto spiccare il suo talento con la maglia dei Galacticos, e ora il suo futuro è segnato.

Avrebbe preso una decisione lo stesso Hazard: salutare il Real Madrid, nell’immediato calciomercato e dall’estero fanno sapere che il futuro potrebbe essere in Serie A. E tra le ipotesi, c’è sempre il Milan.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mercato Milan, colpo Hazard: la soluzione

Sono i colleghi di Fichajes.com a riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Milan, con l’ipotesi Hazard per il calciomercato imminente dei rossoneri. Lo manderebbe Ancelotti, attraverso una buonuscita, perché il contratto di Hazard scade precisamente il 30 giugno 2024. E lo stesso Real, sembra non aver voglia di continuare a sborsare l’elevato ingaggio per lui, anche nella prossima stagione. Pertanto, attraverso una soluzione che converrebbe a tutti, potrebbe arrivare al Milan, ma a costo zero e con la buonuscita del Real.

LEGGI ANCHE >>> Milan: incredibile tradimento, di nuovo in maglia nerazzurra 💣

Ultime Milan, Hazard può arrivare gratis: sullo sfondo, la Lazio

Eden Hazard può arrivare gratis in Serie A, dipenderà solo dal Real Madrid e dalla potenziale buonuscita che potrebbe concedere al calciatore, per risolvere la questione così. E poi i rossoneri dovranno mettere sul tavolo una proposta da almeno 7-8 milioni di euro, cifre ritenute comunque elevate per il suo ingaggio. Sullo sfondo, c’è la Lazio di Maurizio Sarri, con il quale Eden Hazard ha fatto grandissime cose nella sua esperienza al Chelsea. Ma per i biancocelesti, ad oggi, si tratterebbe di quasi utopia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan: brutte notizie, si è infortunato ai Mondiali 😱