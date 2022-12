Milan, Maldini vola a Madrid per chiudere subito: firma a giorni

Il Milan sta studiando per il calciomercato e per rendere la rosa del futuro ancora più competitiva. Paolo Maldini e Fredric Massara sono stati eletti i migliori direttori sportivi d’Europa e sono pronti a mettersi di nuovo al lavoro per gennaio. I tifosi chiedono l’innesto di grandi campioni e presto potrebbero arrivare sorprese importanti nella formazione di Stefano Pioli che non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione di vincere altri trofei.

Calciomercato Milan, colpo dall’Atletico Madrid: le ultime

Il calciomercato del Milan è fatto anche di occasioni clamorose che possono aprirsi nei prossimi mesi. I rossoneri sono tornati grandi in Serie A e vogliono migliorare anche i risultati in Europa ma ci sono alcuni tasselli da mettere a posto in campo per creare una squadra sempre più forte e competitiva. Stefano Pioli intende continuare a vincere, vuole dare battaglia al Napoli fino alla fine e ha chiesto rinforzi di spessore assoluto.

Nel futuro del Milan potrebbero esserci movimenti di calciomercato prima insperati. La dirigenza sta lavorando per ricostruire una squadra imbattibile come lo era fino a pochi anni fa e come sembrava poter essere anche l’anno scorso. La proprietà, al momento, ha deciso di concentrarsi principalmente sul ringiovanimento della rosa e sta portando in rossonero calciatori dal futuro certo. Ma Maldini e Massara lavorano sottotraccia anche per regalare sogni importanti ai tifosi.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan potrebbe portare un grande colpo dall’Atletico Madrid. Paolo Maldini sta provando a convincere club e calciatore a firmare e prestissimo può volare in Spagna per un incontro ravvicinato per strappare l’immediato sì.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Milan, colpo Yannick Ferreira Carrasco a zero: i dettagli

Il Milan sta studiando il colpo Yannick Ferreira Carrasco. L’esterno offensivo belga dell’Atletico Madrid sta pensando di cambiare nuovamente ambiente dopo essere tornato con i Colchoneros dopo il periodo in Cina. Ha dispuato un Mondiale horror, così come tutto il Belgio, ed è stato eliminato ai gironi ai danni del Marocco.

Secondo quanto riferisce pianetamilan.it, il Milan vuole prendere Carrasco per migliorare il reparto offensivo. Il laterale belga è alla ricerca di una nuova avventura e potrebbe firmare con i rossoneri già nelle prossime settimane. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e a 29 anni sta cercando una nuova esperienza per ritrovare fiducia e tornare ad esprimersi ai massimi livelli.

Il colpo Carrasco per il Milan non è semplice. L’Atletico Madrid non è mai bottega semplice con cui fare affari e per questo Paolo Maldini potrebbe presto volare a Madrid e provare a convincere i Colchoneros.

LEGGI ANCHE >>> Notizie calciomercato Milan: colpo dalla Cremonese, si può chiudere subito

Milan su Carrasco: le cifre dell’affare

Il Milan vuole prendere Carrasco per completare il reparto offesivo. Il belga potrebbe prendere il posto di Junior Messias sulla fascia destra e portare nuova qualità alla rosa di Stefano Pioli. L’Atletico Madrid sta pensando alla sua cessione ma non intende svenderlo, nonostante il contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Per 20 milioni potrebbe aprire alla sua cessione ma i rossoneri stanno pensando ad un’offerta di prestito con diritto di riscatto o obbligo condizionato a determinati risultati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan: colpo a centrocampo dall’Argentina, si chiude a gennaio