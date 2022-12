Milan: incredibile tradimento, di nuovo in maglia nerazzurra 💣

Ultimissime di calciomercato oggi con il trasferimento del calciatore che è pronto a tradire i colori rossoneri e tornare in nerazzurro. Un’incredibile svolta che può dare il mercato in vista della prossima estate, perché la società sembra aver individuato in lui il calciatore che possa vestire i colori del club per tornare a vincere ancora una volta dopo un periodo delicato che sta vivendo ora la società da qualche anno.

Calciomercato Milan: tifosi traditi

Le vie del mercato sono sempre infinite e certe volte possono essere davvero incredibili per dove possono portare. Più volte nel corso degli anni nel mondo del calcio si è assistito a dei veri ‘tradimenti’ da parte dei calciatori alle proprie società per firmare con altre rivali. Di recente è capitato anche tra Milan e Inter, con Calhanoglu che ha lasciato a zero i rossoneri per firmare con i nerazzurri. Questo cambio di maglia gli ha impedito di vincere lo scudetto della scorsa stagione.

Ma non è con lui che finiranno questi movimenti di mercato che riguardano anche queste due forti e rivali società italiane. Perché c’è un altro giocatore che ha lasciato il Milan e può andare all’Inter dalla prossima estate. Possibile il suo ritorno nel campionato italiano visto che dove si trova adesso non si è ambientato al meglio.

Kessie è pronto a tornare in Serie A per tradire il Milan e firmare con l’Inter.

Inter: Kessie l’obiettivo per la prossima estate

Arrivano aggiornamenti sul mercato dell’Inter che vuole ingaggiare Franck Kessie. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i nerazzurri e l’agente del giocatore si sono dati appuntamento alla prossima primavera per tentare di trovare un accordo in vista della prossima stagione. Il suo agente, George Atangana, avrebbe offerto il giocatore sia al Milan che all’Inter. Dopo aver vestito la maglia nerazzurra dell’Atalanta in Serie A, Kessie può firmare con l’Inter e vestire ancora i colori nerazzurri.

Calciomercato: il Milan rifiuta Kessie, c’è l’Inter

Il Milan ha rifiutato il ritorno di Kessie che può firmare con l’Inter allora dicendo addio al Barcellona. Il club catalano non lo ritiene adatto al gioco di Xavi e punta sulla sua cessione con una buona plusvalenza da segnare a bilancio.

