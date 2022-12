Calciomercato Juventus, il giocatore annuncia: “Un giorno andrò a giocare lì”

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata della Juventus. Nonostante la Vecchia Signora stia vivendo un momento tutt’altro che semplice da un punto di vista societario, il ds Cherubini, l’unico superstite alle dimissioni del CdA, sarebbe comunque al lavoro per studiare le possibili soluzioni da attuare nel prossimo calciomercato per migliorare la rosa di Massimiliano Allegri. La situazione è quella che è, ma uno degli obiettivi per gennaio dei bianconeri è uscito allo scoperto con dichiarazioni che stravolgono completamente le carte in tavola.

Calciomercato Juventus: il giocatore annuncia la sua prossima destinazione

Dopo questa prima parte di stagione le richieste di Massimiliano Allegri alla futura dirigenza juventina per gennaio sono due: un nuovo esterno ed un difensore centrale all’altezza dei due titolari, anche perchè Rugani e Gatti continuano a non convincere del tutto. Mentre per l’esterno si sta compiendo un vero e proprio lavoro di valutazione, dato che si compirebbe un ricambio generazionale con gli addii di Alex Sandro e Cuadrado, per quanto concerne il centrale le idee sono ben chiare.

La Juventus sta infatti seguendo con un occhio di riguardo il Mondiale in Qatar per valutare due profili interessati per la difesa centrale: Pavlovic della Serbia e Gvardiol della Croazia. Tra i due è il croato il nome presente in cima alla lista dei desideri di Allegri, profilo giovane ma dotato di grande esperienza internazionale.

I contatti con il Lipsia non sono stati ancora avviati e, molto probabilmente, mai lo saranno. In una recente intervista rilasciata al ‘The Athletic‘, Josko Gvardiol si è infatti interrogato sul suo futuro nel prossimo calciomercato, accendendo le speranze dei tifosi del Chelsea e spegnendo quelle della Juventus.

Juventus, Gvardiol vicino al Chelsea? L’annuncio

Josko Gvardiol sta stupendo tutti in questo Mondiale con la maglia della Croazia, e Juventus e Chelsea sono pronte a farsi battaglia per strappare il difensore croato al Lipsia. Tante sono le voci inerenti al futuro dell’ex Dinamo Zagabria che, in una recente intervista, si è interrogato in merito a questo dando una preferenza in particolare.

Al ‘The Athletic’ Gvardiol ha infatti dato una corsia preferenziale al Chelsea per il prossimo calciomercato, gelando di conseguenza ogni mossa della Juventus.

Al noto quotidiano britannico il croato ha infatti dichiarato: “Futuro? Magari un domani andrà a giocare al Chelsea.”

Calciomercato Juventus: l’alternativa a Gvardiol è Pavlovic

Josko Gvardiol resta l’obiettivo principale della Juventus per rinforzare la difesa nel prossimo calciomercato ma, viste anche le dichiarazioni del giocatore, l’operazione con il Lipsia potrebbe complicarsi. Per questo motivo la Vecchia Signora starebbe sondando anche altri profili.

Secondo le ultime notizie, infatti, in alternativa a Gvardiol la Juventus potrebbe puntare su Pavlovic del Salisburgo nel prossimo calciomercato, difensore serbo sul quale garantisce Dusan Vlahovic.

