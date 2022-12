Il futuro della Cremonese passa dalle scelte di calciomercato da fare a gennaio. Il ritorno in campo sarà subito contro una big, la Juventus, e tornare a far punti allo ‘Zini’ sarà fondamentale per il cammino verso la salvezza. Il direttore sportivo del club giallorosso, Simone Giacchetta, in esclusiva ai nostri microfoni ha parlato delle possibili mosse a gennaio e di come intende migliorare la rosa. Poi un passaggio anche sul futuro di mister Alvini che non lascia spazio a dubbi.

Calciomercato Cremonese, Giacchetta: “Abbiamo un piano”

La Cremonese, terzultima in classifica in Serie A, vuole scrivere la storia a partire da gennaio. La prima partita del 2023 sarà contro la Juventus di Massimiliano Allegri che sta vivendo momenti complessi al di fuori del campo. E da qualche giorno la squadra di mister Alvini è già tornata in campo per allenarsi in vista del ritorno della Serie A.

Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, in esclusiva a calciomercato24.com, ha parlato della situazione in casa giallorossa, dal campo al calciomercato, stabilendo i sogni futuri e le basi per il lavoro quotidiano.

“Ci siamo ritrovati il 28 novembre e pian piano stanno tornando anche tutti gli stranieri. Stiamo aspettando solo il ritorno di Vazquez, impegnato fino a qualche giorno fa al Mondiale con il Messico”.

Classifica Cremonese? “Non è certamente delle migliori ma la sosta può solo farci bene. È frutto di 15 partite in cui abbiamo fatto esperienze e confronti che ci hanno fatto capire che si nascondono insidie e difficoltà importanti. La squadra sul campo si è sempre comportata bene. Poi limiti e immaturità nel conoscere il campionato, unite alla sfortuna, ci hanno tolto le possibilità di vincere e l’autostima che è fondamentale per una neopromossa. Vogliamo continuare a fare bene”.

Cremonese Juventus: inciderà quanto sta accadendo ai bianconeri? “La Juventus è sempre la Juventus. Al di là delle vicende societarie, i bianconeri hanno sempre fatto molto bene e nelle ultime partite le hanno vinte tutte. Sulla carta non c’è confronto, però, a volte come già dimostrato contro il Milan, magari riesci a dare il meglio di te in una serata poco felice per gli altri. Vogliamo che il nostro percorso sia migliore”.

Calciomercato Cremonese: “Valeri al Milan?”, Giacchetta chiude le porte

Tra i calciatori della Cremonese che maggiormente si sono messi in mostra c’è Emanuele Valeri che piace al Milan per il futuro. Il direttore sportivo Giacchetta ha parlato anche del calciomercato e delle soluzioni che proveranno a mettere in piedi nelle prossime settimane per regalare a Massimiliano Alvini una rosa sempre più competitiva.

Calciomercato Cremonese: Valeri al Milan? “Al momento non c’è stato nulla di concreto, sono solo rumours. Non è arrivato nessun riscontro concreto a chi è preposto a questo tipo di lavoro. Il prezzo non lo facciamo perché nessuno è in vendita. Dobbiamo essere tutti concentrati e uniti per provare a fare queste partite finali con il massimo delle nostre possibilità. Poi a fine stagione faremo i conti e se qualcuno avrà meritato apprezzamenti da club importanti, la Cremonese sarà felice di ascoltare”.

Cosa può arrivare dal calciomercato? “Vedremo se ci saranno le condizioni per migliorare la squadra sia a livello tecnico che di esperienza. Non esperienza d’età ma che siano maturi ed esperti di questo campionato. Uno dei nomi che ci piace è sicuramente quello di Gaetano, è un amore assodato, ormai, il nostro. Ma credo che il Napoli se lo tenga molto stretto”.

Esonero Alvini, Giacchetta lo conferma alla Cremonese: “Stiamo facendo bene”

Tra le voci di mercato più insistenti per la Cremonese c’è quella relativa all’esonero di Massimiliano Alvini. Il tecnico dei grigiorossi è costantemente sotto la lente d’ingrandimento per i risultati ottenuti ma il direttore sportivo Giacchetta ha voluto sottolineare l’importanza dell’allenatore per il club. Il suo futuro è ben saldo alla Cremonese – ha ribadito a calciomercato24.com – e fino alla fine della stagione siederà sulla panchina dello ‘Zini’.

Esonero Alvini? “Secondo me vale il discorso del campo. La squadra ha espresso carattere, temperamento e un gran gioco, mostrando sempre un grande gioco. Non siamo mai stati inferiori a nessuno in modo particolare. Mi auguro ci sia una crescita importante da parte di tutti, anche di noi dirigenti e allenatore. Quest’esperienza di 15 partite deve servire a farci fare meno errori e dare più sostanza al nostro lavoro che facciamo 24 ore su 24 e con tanta passione”.

