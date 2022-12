Lutto nel calcio italiano, addio al giovane talento: incidente fatale 😢

Gravissimo lutto per il club italiano che ha comunicato quest’oggi, con profonda tristezza, la scomparsa del giovanissimo. Una notizia terribile che ha sconvolto l’intera società e anche i tifosi. Il tutto è accaduto nella serata di ieri, fatale un incidente con il calciatore travolta da un auto. L’impatto è stato tremendo: il giocatore si trovava in sella alla sua bicicletta quando un automobilista l’ha investito. La notizia ha sconvolto non solo il club, i tifosi ma anche la squadra.

Grave lutto per la squadra italiana: addio al giovanissimo

Una storia tremenda che ha colpito la società italiana. Investito il giovane talento del club italiano che ieri è stato investito. Una morte terribile il calciatore che faceva parte della rosa della società italiana.

La tragedia è avvenuta intorno alle 22 di ieri: il giocatore è stato investito dall’auto. Impatto terribile e nulla da fare per il giovane ragazzo che era considerato un buon talento. Il suo sogno di diventare calciatore professionista è stato infranto. Un messaggio di cordoglio da parte della dirigenza che ha confermato la tragica notizia e mandato un caro messaggio di vicinanza alla famiglia del giocatore.

Addio al 16enne giocatore del Padova Manuel Lorenzo Ntube, morto nella giornata di ieri.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Padova, morto il difensore Manuel Lorenzo Ntube

Attraverso una nota è stata confermata la notizia relativa alla morte del giovane difensore dell’Under 17 del Padova Manuel Lorenzo Ntube

“La società è in lutto per la tragica scomparsa del nostro giovane difensore della formazione Under 17. La vita di Manuel Lorenzo Ntube è stata spezzata ieri sera in un incidente stradale mortale. L’intera società e i propri tifosi partecipano commossi al dolore e si stringono all’intera famiglia e agli amici di Manuel”.

L’automobilista, che ha investito il giocatore, si è costituito tre ore dopo l’accaduto. Come riportato da Il Gazzettino, inizialmente non si era fermato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lutto nel calcio: infarto in allenamento, una tragedia 🙏

Padova, addio a Manuel Lorenzo Ntube

Messaggio commosso da parte del Padova che ha annunciato la morte del giocatore dell’Under 17 Manuel Lorenzo Ntube. Il ragazzo era nelle giovanili del club bianco scudato ma frequentava l’istituto Einaudi di Ferrara. Ieri era in bicicletta ed è stato investito, in un incidente mortale.

Questo il cordoglio anche del sindaco di Ferrara Alan Fabbri:

“Dolore straziante, piangiamo la morte di un giovane per un incidente accaduto ieri sera. La mia vicinanza va ai genitori del ragazzo, siamo a disposizione insieme alla polizia locale per fornire il nostro supporto ai familiari della vittima. Ci sarà anche il nostro contributo affinché sia fatta giustizia e siano accertata anche le responsabilità”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stasera in tv calcio, tutte le partite in diretta di oggi giovedì 1 dicembre