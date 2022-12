Juventus esclusa dalle coppe: annuncio ufficiale della UEFA

Dopo che nei giorni scorsi l’intero CdA bianconero si è dimesso, compreso il Presidente Agnelli, tutto il mondo Juventus è in costante bilico, pronto a crollare. Dopo l’inchiesta del Tribunale di Torino e del procedimento Consob che ha messo in luce gli ultimi bilanci della Vecchia Signora, in particolare quelli delle stagioni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, anche la UEFA ha iniziato ad indagare sul club torinese, decidendo di escluderla clamorosamente da ogni competizione.

Juventus, la situazione ora è critica: aperta un’inchiesta dall’UEFA

La dimissioni in toto del CdA della Juventus hanno lanciato un importante campanello d’allarme nel mondo del calcio italiano, anche perchè quando una società importante come la Vecchia Signora vive un momento di instabilità come questo non è mai un caso. Da quando Agnelli e soci hanno diramato le proprie dimissioni si è creata una vera e propria reazione catena che vede la Juventus protagonista, in negativo.

Sotto i riflettori ci sarebbero gli ultimi bilanci del club bianconero, per la precisione quelli a partire dalla stagione 2019/2020, che non quadrano del tutto. Per questo motivo il Tribunale di Torino ha avviato un’inchiesta in merito, con l’obiettivo di far quadrare una volta e per tutte i conti. La Juventus deve “guardarsi le spalle” non solo dalla giustizia nazionale ma anche quella internazionale, visto che un nuovo terremoto sta per scagliarsi contro la Vecchia Signora.

In un comunicato ufficiale, infatti, la UEFA ha comunicato di aver aperto anch’essa un’inchiesta sulla Juventus.

L’UEFA apre un’inchiesta contro la Juventus: il comunicato

Giorni super delicati per la Juventus che, dopo le dimissioni in toto del CdA, è al centro di polemiche per i conti degli ultimi bilanci che non quadrano del tutto. Dopo il Tribunale di Torino, anche l’UEFA ha aperto un’inchiesta contro la Vecchia Signora, come notificato in un comunicato ufficiale sul proprio sito:

“La Prima Camera del CFCB ha aperto oggi un’indagine formale nei confronti della Juventus FC per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul fair play finanziario. L’inchiesta di Prima Camera del Cfcb si concentrerà sulle presunte violazioni finanziarie recentemente rese pubbliche a seguito del procedimento condotto dalla Consob e dalla Procura della Repubblica di Torino […]”

Inchiesta UEFA: la Juventus rischia l’esclusione

Oltre a specificare i motivi per il quale è stato avviato questo procedimento, l’UEFA ha specificato anche cosa rischia la Juventus qualora quest’inchiesta dovesse ritenerla colpevole:

“[…]Nel caso in cui, dopo la conclusione di questa indagine, la situazione finanziaria del club fosse significativamente diversa da quella valutata dalla Prima Sezione CFCB al momento della conclusione dell’accordo transattivo, o se emergessero o venissero a conoscenza fatti nuovi e sostanziali, la Prima Sezione CFCB si riserva il diritto di rescindere l’accordo transattivo, intraprendere qualsiasi azione legale ritenuta opportuna e imporre misure disciplinari in conformità con le Regole procedurali UEFA CFCB applicabili. […]”

