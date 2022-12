Juventus: fallimento e retrocessione, l’avvocato conferma 😱

Aggiornamenti sul fronte Juventus e le possibili scelte che possono portare ad una retrocessione e al fallimento della società bianconera dopo le terribili scoperte choc che hanno creato scalpore nel mondo del calcio italiano come già accaduto in passato, nel 2006 con la vicenda Calciopoli. Ora però arrivano nel bel mezzo della stagione e proprio ora che la Juve sul campo sembrava avesse sistemato i guai tattici e i risultati mancati che nei primi mesi hanno portato a grandi polemiche.

Serie A: fallimento e retrocessione per la Juve

Una situazione davvero grave e complicata quella che sta portando avanti la Juventus che entro questo mese saprà quelle che saranno le decisioni sotto tanti punti di vista. Dopo le dimissioni dei principali esponenti ora arrivano le notizie in merito alle sanzioni. L’inchiesta PRISMA si è conclusa e arrivano i primi frutti, scappano via dalla Juve tutti i colpevoli di aver falsificato i bilanci e sfruttato le plusvalenze irregolari per far tornare i conti anche con la Borsa della società bianconera.

Avviata la rivoluzione da parte di John Elkann che ha deciso di dare una sterzata importante al progetto bianconero. Questo però potrebbe arrivare con leggero ritardo, perché non è detto che la Juve sia ‘assolta’ con soltanto una multa da tutta questa situazione grottesca e insolita per un club di così grande importanza a livello mondiale.

Sulla possibile retrocessione della Juventus ha parlato l’avvocato Grassani.

Retrocessione Juventus: parla l’avvocato Grassani

In merito a quanto sta accadendo alla Juventus sono arrivate le parole dell’avvocato Mattia Grassani riguardo una possibile penalizzazione e retrocessione. Infatti, l’avvocato, di vari club di Serie A, è stato intervistato da Il Messaggero per dire la sua su questa vicenda. Non sono da escludere le piste che porterebbero alla retrocessione della Juventus per Grassani:

«Una situazione senza precedenti. Se le operazioni avessero avuto un impatto decisivo nei bilanci della Juventus, sarebbe un altro esempio di doping amministrativo e allora i punti di penalizzazione sarebbero tanti. Retrocessione o scudetto revocato? Non mi sento di escluderlo».

Juventus: la decisione tra penalizzazione e retrocessione

Bisognerà capire ora che fine farà la Juventus e quale sarà il futuro della società bianconera che attende soltanto gli sviluppi e le decisioni ufficiali riguardo multe dal lato economico, ma anche possibili penalizzazioni o retrocessione per la Juve per la giustizia sportiva.

