Juve, intercettazione shock: “A questi li supercazzoliamo…”

Ha dell’incredibile cosa sta spuntando fuori nel mondo Juventus che finisce sempre più nei guai. Potrebbero non bastare le dimissioni di Agnelli, Arrivabene, Nedved e altri dirigenti bianconeri. Perché la Juve finisce sempre più nel mirino ad ampio raggio e ora sono sempre di più gli illeciti che vengono a galla dall’inchiesta PRISMA conclusa dalla Procura di Torino. Adesso inizieranno ad arrivare le multe per chi dovrà pagare e anche la stessa società bianconera è a forte rischio.

Juventus: intercettazioni gravissime

E’ davvero una situazione molto grave quella della Juventus, è dallo scorso 2006 quando scoppiò il caso Calciopoli che il mondo del calcio italiano e la Juventus non affrontano una situazione così grave. Ancora una volta, a distanza di anni, è la Juventus della famiglia Agnelli a rischiare tanto. Adesso sono spuntate fuori anche delle intercettazioni molto gravi che riguardano i massimi esponenti della società juventina. Già un anno e mezzo fa, quando sono iniziate le indagini, c’è stata grande preoccupazione nel mondo della Juventus, tanto che vennero portate alla luce delle prime dichiarazioni durante una cena tra Federico Cherubini e Stefano Bertola, ex direttore finanziario bianconero: “In 15 anni ricordo solo una situazione così brutta, Calciopoli. Lì ci davano addosso tutti, qui ce la siamo creata noi”.

Adesso però spuntano conversazioni ancora più gravi per la Juventus contro la Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, che sarebbe stata truffata e ingannata proprio dalla società bianconera. Un momento che sembra più complicato e grave di quello che ci aspetta, perché ora inizieranno ad arrivare sanzioni gravi, anzi, forse gravissime anche per la società biancoenra.

Juventus sempre più nei guai spuntano fuori le intercettazioni contro la Consob.

Intercettazioni Juventus Consob: Cerrato scoperto

Come svelato da SportMediaset, sono state portate a galla le dichiarazioni di Stefano Cerrato, attuale Cfo della Juventus contro la Consob. Una vera e propria ammissione di quanto fatto in questi anni e per questo la Juve dovrà pagare molto presto dopo che le indagini si sono chiuse.

“Tanto la Consob la supercazzoliamo. Penso che sarebbe opportuno dargli un riferimento di principio contabile o di qualcosa, cioè io posso supercazzolarli in modo più raffinato?”. Queste le gravissime parole di Cerrato della Juventus riguardo la Consob in riferimento allo scambio tra Ake e Tongya con il Marsiglia dello scorso gennaio 2021 con i due giovani valutati 8 milioni di euro. Poi il famoso super affare Pjanic-Arthur con il Barcellona.

Juventus: intercettazioni sulla Consob già con Paratici

Sarebbe iniziato tutto già ai tempi di Paratici con la Juventus che ha beffato la Consob e ci sono anche altre intercettazioni trovate che mettono una nube scura sul futuro della Juve. “Mettere 4 o 8 in uno scambio è uguale, vammelo a dimostrare”.

