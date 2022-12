Calciomercato, Lobotka in un’altra big di Serie A: la notizia

Stanislav Lobotka nel mirino di un’altra big, rivelata la notizia che riguarda una rivale in Serie A del Napoli. Quello che ad oggi può essere considerato uno dei più forti centrocampisti del calcio italiano e che ha brillato anche nelle competizioni europee, è stato il vero capolavoro di Cristiano Giuntoli. Ed è presente nella lista dei desideri di un club di Champions League, in Italia, che lo avrebbe attenzionato in passato.

Calciomercato, colpo Lobotka: la notizia

C’è la notizia sul colpo di calciomercato che porta il nome di Stanislav Lobotka, il talento slovacco del Napoli ha messo in mostra tutte le sue qualità nella prima frazione di stagione, con il club di Luciano Spalletti.

Al momento il calciatore non si muove, ma chissà che in futuro e magari ancora in Serie A, non sia uno di quei calciatori che potrebbero cambiare aria, di fronte all’importante offerta economica che arriverebbe come proposta al Napoli. Gli azzurri, al momento, lo dichiarano incedibile e non c’è prezzo per lo slovacco.

Ma prima ancora di arrivare al Napoli, l’ex scout di un importante club italiano, aveva indicato proprio il suo nome, ma senza farci poi niente. Si concluse il tutto con un nulla di fatto quando l’ex scout del Milan, Danilo Pagni, andò a vedere Lobotka dal vivo, come opzione di calciomercato. Il centrocampista del Napoli, poteva infatti essere rossonero.

Mercato Milan, retroscena su Lobotka: le parole di Danilo Pagni

Danilo Pagni ha parlato quest’oggi ai microfoni di Radio CRC, svelando il retroscena di calciomercato che riguarda Lobotka e il Milan. Ecco cos’ha detto l’ex scout dei rossoneri: “Andai a vedere Lobotka quando giocava al Celta Vigo e in piena onestà non mi convinceva. Scrissi che non era da Milan ancora, ma Gattuso me ne parlava bene di lui. A oggi posso dire che altroché, ha fatto un “vaccino” tecnico del campionato italiano”.

Ultime Milan, la verità sull’interesse per Lobotka

La verità è che il Milan è da sempre interessato a Lobotka, ma ha virato su altro calciatori. Secondo le informazioni di mercato, Giuntoli ha beffato quella che era la concorrenza italiana su di lui, anticipando gli altri club e, a distanza di tempo, ora il valore di mercato è praticamente raddoppiato. Il Milan ad oggi è consapevole di non poter riuscire a piazzare un colpo di tale portata dal Napoli, principalmente per l’elevatissimo valore che ne fa ora il Napoli, sullo slovacco.

