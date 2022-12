Calciomercato Milan, colpo a centrocampo: “Firmerà l’anno prossimo”

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Milan. In questa pausa Mondiale Maldini e Massara stanno lavorando in modo particolare sulle possibili soluzioni da attuare a gennaio per migliorare la rosa di Stefano Pioli in vista di una seconda parte di stagione intensa e complicata. Non solo questo, i due dirigenti starebbero valutando anche dei colpi per il Milan del futuro, ed il recente annuncio della leggenda lascia intendere come il club rossonero abbia in pugno uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale.

Calciomercato Milan, colpo a centrocampo: c’è l’annuncio

Il Milan sta sfruttando al meglio questa sosta Mondiale per valutare i possibili profili da inserire a gennaio nel gruppo squadra di Stefano Pioli. Il club rossonero è infatti alla ricerca di un esterno ed un centrocampista che possano migliorare l’attuale rosa, e nulla esclude che uno di questi due colpi non possa arrivare proprio dal Mondiale.

Durante la tournée invernale di Dubai Maldini e Massara si allungheranno in Qatar per parlare con alcuni giocatori, nella speranza di poter almeno ottenere una stretta di mano prima dell’inizio vero e proprio del calciomercato. I due dirigenti rossoneri hanno cerchiato in rosso un nome in particolare, sul quale è arrivato un annuncio importante nelle scorse ore che alimenta la speranza in società e tra i tifosi.

Nel corso del programma ‘Match of the Day‘ commentando la vittoria dell’Argentina sulla Polonia, Zabaleta ha infatti parlato del futuro di Enzo Fernandez nel prossimo calciomercato, attirando l’attenzione del Milan e non solo.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Milan, Zabaleta parla del futuro di Fernandez: l’annuncio

Il Milan in estate è stato vicinissimo ad Enzo Fernandez, ma la situazione societaria dei rossoneri, che in quel periodo era nel pieno closing, non ha facilitato l’arrivo in Serie A dell’argentino. Ad averla vinta è stato il Benfica che, ora, si gode il suo centrocampista e già assapora l’idea di poter un domani fare un’importante plusvalenza con la cessione dell’ex River.

Intervenuto nel corso del programma ‘Match of the Day‘, l’ex terzino di Manchester City e Argentina Pablo Zabaleta ha parlato del futuro di Enzo Fernandez nel prossimo calciomercato, rifacendosi proprio alle insistenti voci che vedrebbero l’argentino lontano da Lisbona:

“Enzo ha solo 21 anni ma è già a un livello fantastico col Benfica. Futuro? Penso che la prossima estate andrà sicuramente in un grande club”.

LEGGI ANCHE>>> Milan: infortunio serio ai Mondiali: trema Pioli

Calciomercato Milan: ecco quanto vale oggi Fernandez

In estate poteva arrivare al Milan per soli 13 milioni di euro, ma se oggi il club rossonero avesse intenzione di riprovarci per l’argentino servirebbero molti più soldi. Secondo dati Transfermarkt, infatti, il valore del cartellino di Enzo Fernandez per il prossimo calciomercato si aggirerebbe attorno ai 35 milioni di euro, cifra che potrebbe tranquillamente lievitare ancora se l’ex River continua ad avere un rendimento simile.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan: beffa in arrivo, lo prende un’altra big italiana