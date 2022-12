Calciomercato Juventus, colpo in difesa: l’ha suggerito Vlahovic😲

Nonostante la Juventus non stia attraversando il migliore dei momenti societari, viste le dimissioni in toto del CdA e le diverse inchieste che gravano su di lei per un presunto falso in bilancio, il ds Cherubini lavora sotto traccia per valutare quei profili che possano rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri nel prossimo calciomercato. Uno dei reparti da ritoccare a gennaio sarĂ sicuramente la difesa, per la quale la Vecchia Signora avrebbe seguito il consiglio di Dusan Vlahovic chiudendo per l’arrivo di un suo connazionale.

Calciomercato Juventus: arriva un difensore compagno in Nazionale di Vlahovic

Nonostante le turbolenze societarie, la Juventus sta comunque valutando in questa sosta Mondiale le possibili soluzioni da attuare nel prossimo calciomercato. L’obiettivo principale della futura dirigenza bianconera sarĂ quella di accontentare Allegri con un nuovo esterno di difesa ma, dopo una prima parte di stagione deludente del neo arrivato Gatti, il tecnico livornese potrebbe chiedere anche un altro difensore centrale.

Questo Mondiale serve ed anche molto ai club per scoprire e conoscere meglio qualche profilo che giĂ da tempo gli scout seguivano. Questo è il caso della Juventus che, su suggerimento di Dusan Vlahovic, potrebbe regalare un altro serbo ad Allegri qualora il tecnico bianconero chiedesse un titolare all’altezza di Bremer per la sua coppia di centrali.

Stando infatti a quanto riportato da Sportmediaset, la Jueventus potrebbe pensare di rinforzare la sua difensa centrale con il serbo Strahinja Pavlovic nel prossimo calciomercato, compagno di Vlahovic i Qatar e sul quale l’attaccante bianconero garantisce.

Juventus, obiettivo Pavlovic: le richieste del Salisburgo

La Juventus starebbe monitorando con attenzione Strahinja Pavlovic della Serbia per la difesa, difensore sul quale garantisce Dusan Vlahovic. Il classe 2001 del Salisburgo sta infatti stupendo tutti in Qatar con prestazioni importanti, dando continuitĂ alle prime ottime impressioni che ha fatto nei mesi scorsi giocando contro il Milan in Champions League.

Il club austriaco è solito essere fucina di talenti che, sempre, vende in maniera anche abbastanza cara. Secondo dati Transfermarkt, infatti, per convincere il Salisburgo a lasciar partire Pavlovic nel prossimo calciomercato ci vorranno almeno 20 milioni di euro, cifra che nessuno esclude possa continuare lievitare qualora il centrale dovesse continuare a giocare a questi livelli.

Calciomercato Juventus: Pavlovic “in” sono in caso di una cessione

I 20 milioni chiesti dal Salisburgo costringono la Juventus a trovare qualche soluzione alternativa se davvero si vuole puntare su Pavlovic a gennaio. L’idea del ds Cherubini è quella di portare il serbo a Torino il prima possibile e superare la concorrenza, ma per farlo c’è bisogno di accumulare il tesoretto da investire.

L’idea è una: vendere per poi comprare. Secondo le ultime notizie, infatti, qualora la Juventus dovesse cedere uno tra Rugani e Gatti nel prossimo calciomercato,  i bianconeri non ci penserebbero poi piĂš di tanto ad affondare il colpo decisivo per Pavlovic. Â

