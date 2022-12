Se ne va al PSG: affare da quasi 30 milioni, i motivi dell’addio 😱

Gli scossoni in casa Juventus, passeranno anche dal calciomercato. Dopo quanto accaduto all’interno del CdA, con le dimissioni dell’intero Consiglio stesso, è tempo di pensare infatti al futuro. Lo stesso, passa dalle rivoluzioni legate al mercato. Un calciomercato che, sotto l’operato di Arrivabene ora e di Paratici prima, hanno creato e non pochi problemi che si sono trascinati in quelle che ora sono le indagini aperte della Procura di Torino. E il mercato, già a gennaio, potrebbe vedere già dei forti tagli con l’addio di alcuni tra i titolarissimi.

Calciomercato, se ne val PSG: la notizia

Se ne va al Paris Saint-Germain, nessuna permanenza alla Juventus. È la notizia di calciomercato di questa sera e che riguarda il club bianconero. La Juventus può salutare subito quello che era considerato uno di quei calciatori per il progetto di Allegri e che avrebbe dovuto incidere, e non poco, nel suo undici titolare.

Una scelta, quella fatta nello scorso mercato, che non ha dato i suoi frutti. È stato per un lungo periodo fuori, tant’è che la Juve non sarebbe ora disposta a tenerselo stretto.

E infatti Leandro Paredes potrebbe andarsene dalla Juventus nell’immediato, tornando proprio al Paris Saint-Germain. Alcuni obblighi legati agli accordi proprio con il club transalpino non scatterebbero e la Juventus è dunque libera di rispedirlo al PSG.

Mercato Juventus, Paredes se ne torna al PSG: la notizia

Secondo il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, la Juventus starebbe riflettendo sul futuro di Leandro Paredes e del possibile mancato riscatto, dal PSG. Infatti, i bianconeri, potrebbero scegliere di non andare verso la permanenza in bianconero. La stessa permanenza, costerebbe troppo alla Juve che, in questo momento, si priverebbe volentieri di un suo riscatto.

Ultime Juventus, le cifre del riscatto di Paredes

Sono tra i 25 e i 30 milioni, le cifre del riscatto di Leandro Paredes e pertanto la Juventus sceglierebbe di lasciarlo al PSG. Non ha voglia di completare l’operazione la Juve, soprattutto dopo aver visto venir meno l’opzione di riscatto obbligatoria, che sarebbe scattata appunto solo in caso di alcuni risultati ottenuti in Champions League. L’eliminazione dalla stessa competizione, dunque, spinge i bianconeri alla riflessione. E questa porterebbe al mancato riscatto del cartellino dell’argentino.

