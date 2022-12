Inter: scambio con il Barcellona, si fa dopo il Mondiale 💣

Importanti notizie di calciomercato che possono portare a grossi cambiamenti per i due top club d’Europa. Dopo il Mondiale in Qatar ci saranno tanti affari di mercato, dove le big possono approfittarne per aggiustare i propri conti in vista della chiusura a bilancio dell’estate e per sistemare le rose e lottare per i titoli disponibili per questo finale di stagione. Già in queste settimane di pausa Mondiali c’è tanto lavoro per dirigenti e società dal punto di vista del calciomercato, che però ufficialmente aprirà il prossimo gennaio 2023.

 Calciomercato Inter: trattativa con il Barcellona

Saranno molte le trattative di mercato che possono portare a diverse scelte da parte della società dopo i Mondiali 2022. Perché il valore di molti giocatori può aumentare e può essere l’occasione giusta per vendere. E’ il caso dell’Inter e del Barcellona, due società con qualche difficoltà economica di troppo negli ultimi anni e che dovranno vendere sacrificando giocatori per rientrare dalle grosse perdite. Tra i vari giocatori in uscita e che piacciono alle varie big ci sono anche alcuni di questi che stanno giocando i Mondiali in Qatar.

Il Barcellona dovrà guardarsi anche dai problemi economici, così come l’Inter, visto che la Uefa è pronta a tenere tutto sotto controllo per quanto riguarda i bilanci adesso, ancor di più dopo il caso scoppiato in Serie A con la Juventus. Diversi gli uomini di troppo da parte di entrambi i club, che possono anche pensare di concludere un’operazione in entrata e una in uscita dandosi una mano a vicenda.

Barcellona e Inter trattano per Brozovic e De Jong.

Inter-Barcellona: scambio Brozovic-De Jong a gennaio

Importanti notizie di calciomercato da Tuttosport che rivela dell’interesse del Barcellona per Brozovic dell’Inter visto che De Jong è in uscita e quindi potrebbe anche nascere da un momento all’altro uno scambio di mercato per gennaio o l’estate prossima. Un’operazione che all’Inter porterebbe un vantaggio economico considerando anche l’età più giovane di 5 anni del centrocampista olandese, che però non è ai livelli del croato ad oggi.

Inter: Brozovic Barcellona, si complica anche De Jong

Il rinnovo di Brozovic con l’Inter complica l’affare con il Barcellona e De Jong. Qualche mese fa proprio il croato ha esteso fino al 2026 l’accordo e servirà un’offerta importante da parte del Barcellona, che dell’Inter segue con interesse anche Onana e Skriniar. Tanti i giocatori del Barcellona che piacciono all’Inter e viceversa con il mercato che può portare allo scambio De Jong Brozovic.

