Penalizzazione Juventus, ecco quani punti saranno tolti in Serie A

I problemi in casa Juventus continuano: ora si rischia seriamente la penalizzazione. Nei giorni scorsi sono arrivate le dimissioni della dirigenza: a far discutere è la clamorosa notizia arrivata dalla società bianconera che ha cambiato tutto il CdA che ha deciso di lasciare con effetto immediato la squadra. I problemi finanziari della Juventus dopo gli ultimi bilanci, hanno portato al clamoroso cambio di rotta e nelle prossime settimane si profilano scenari particolarmente gravi che potrebbero cambiare le sorti della stagione. La Juventus e Andrea Agnelli si sono separati: si è deciso per le dimissioni. Dopo le indagini della Procura di Torino che hanno coinvolto l’ex presidente bianconero, insieme a Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene, si è deciso per l’addio. Nel futuro cosa succederà? La Juventus cosa rischia realmente dopo le indagini della Procura di Torino e di quelle della FIGC? Ecco le ultime notizie.

Penalizzazione Juventus: ecco cosa succede

Da Andrea Agnelli a Pavel Nedved, fino a Maurizio Arrivabene e a tutti i soci del club: la Juventus è finita nei guai. L’intero Consiglio di Amministrazione ha deciso di lasciare immediatamente il club bianconero e ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato dopo l’ultimo incontro. Intanto, la famiglia Elkann ha scelto anche una nuova figura societaria: Maurizio Scanavino è il nuovo direttore generale.

Secondo le ultime notizie e le ultime accuse, la Juventus ora rischa seriamente una penalizzazione in classifica. Il campionato potrebbe cambiare radicalmente con effetto immediato e potrebbero esserci ulteriori problemi per i bianconeri. La società è accusata di diversi reati sportivi e ora la giustizia sta provando a velocizzare il suo corso per porre fine a quanto sta accadendo nel calcio italiano.

Il caos della Juventus ha investito tutta la Serie A che ora aspetta delucidazioni per il prosieguo del campionato. A giorni potrebbero esserci delle sorprese inaspettate che porteranno a clamorosi cambiamenti in classifica.

Penalizzazione Juventus: cosa trapela dalla FIGC

In Figc c’è prudenza sul caso Juventus: ci sono grandi rischi. Ieri Gravina non ha parlato, forse lo farà oggi nella sua giornata napoletan aper il convegno «Calcio & Welfare». Ma in ogni caso la palla oa passa alla Porcurara Federale che sta pensando a come agire.

Per la Juventus c’è il serio rischio penalizzazione in classifica in Serie A. Tutto si gioca sull’articolo 31 del Codice di giustizia sportiva. Al comma 4 si prevede la «penalizzazione di uno o più punti in classifica» per la società che «mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle

prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti».

Con uno o più punti in meno, il club dovrebbe dunque perdere qualcosa di importante, come la qualificazione in Champions. Se invece non perdesse niente, la penalizzazione sarebbe spostata nella stagione successiva.

Juve, penalizzazione alla fine del processo: la data

La Juventus rischia la penalizzazione fino a 4 punti in Serie A. La Gazzetta dello Sport, in edizione odierna, ha spiegato i motivi che porteranno i bianconeri a perdere punti e anche quando terminerà il processo. Ci son irregolarità gestionali e c’è l’ipotesi di aver truccato il bilancio da permettere l’iscrizione ai campionati scorsi, qualcosa che porterebbe addirittura alla retrocessione.

Quando termina il processo Juventus? Uno scenario paradossale per una società che proprio nel periodo contestato, ha proceduto a una doppia ricapitalizzazione per 700 milioni. La giustizia sportiva ha abituato il calcio italiano a una grande discrezionalità e fra studio delle carte, chiusura indagini e memorie degli incolpati per il processo non potrebbe arrivare prima di marzo.

