Ricovero d’urgenza per Pelé: le condizioni preoccupano

Dal Brasile arrivano le ultime notizie e aggiornamenti relative allo condizioni di salute del campione Edson Arantes do Nascimento meglio noto come Pelé. L’ex calciatore, stella e simbolo della Nazionale verdeoro sudamericana, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. A comunicarlo vari media brasiliani che hanno fatto preoccupare tantissimi tifosi, in ansia per le condizioni di salute di Pelé. Svelati tutti i dettagli e motivi per il quale l’uomo ha dovuto lasciare la propria abitazione per recarsi in ospedale. E’ arrivato anche l’annuncio da parte della figlia: c’è tanta attesa in Brasile per capire le condizioni di Pelé che ha 82 anni.

Brasile, Pelé ricoverato: l’annuncio

Dal Brasile arrivano notizie poco rassicuranti riguardo lo stato di salute della stella Edson Arantes do Nascimento meglio noto come Pelé. Negli ultimi mesi le sue condizioni sembravano essere migliorate e invece, adesso, è arrivata la notizia che sta facendo preoccupare tutti i tifosi e gli appassionati di calcio in attesa di capire le reali condizioni di O Rey.

L’uomo ha lasciato la propria abitazione ed è stato trasportato urgentemente all’ospedale di San Paolo, secondo le prime ricostruzioni di Globo è arrivato in stato confusionale. Ricordiamo che Pelé è da tempo malato a seguito dell’intervento alla rimozione del tumore al colon.

Svelate le condizioni fisiche di Pelé grazie ad un messaggio della figlia.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Pelé ricoverato: svelati i motivi

Preoccupazione per lo stato di salute di Pelé che è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di San Paolo in Brasile. L’82 enne è stato trasportato nella clinica a causa di un gonfiore generalizzato su tutto il corpo. Per lui anche una insufficienza cardiaca scompensata. Dopo queste notizie molti tifosi sono andati in panico, a fare chiarezza sullo stato di salute di suo padre ci ha pensato la figlia Kelly che ha voluto rassicurare tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mondiali 2022 finiti per Neymar: l’annuncio ufficiale del Brasile

Come sta adesso Pelé: il messaggio della figlia dal Brasile

Come sta adesso Pelé, la figlia Kelly rassicura tutti. Nulla di preoccupante, dunque, l’ex numero 10 del Brasile è da ieri ricoverano all’ospedale Einstein di San Paolo per l’ennesimo ciclo di chemioterapia. Tutto già programmato da tempo. “Mio padre si deve sottoporre ad un ciclo di cure. I miei fratelli sono con lui, io lo raggiungerò il prossimo anno”, così la figlia. Attualmente Kelly è in Qatar per seguire i Mondiali e fare il tifo per il Brasile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi mercoledì 30 novembre