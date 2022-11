Francia: altro infortunio al Mondiale, il club teme il peggio 🚨

I Mondiali 2022 in Qatar sono stati inediti sotto tanti punti di vista. Uno di questi è il grande numero di infortuni che ha condizionato il cammino di diverse Nazionali e interrotto i sogni di tanti calciatori che volevano partecipare a questa grande competizione. Ma continuano ad arrivare notizie in questo senso dal Qatar, ci sono ancora altri infortunati da registrare in queste ultime ore, molti in dubbio per le prossime partite. In apprensione anche i club italiani di Serie A.

Ottavi Mondiali 2022: infortuni e rischi

Tanti problemi in Qatar dal punto di vista delle condizioni dei giocatori. Ci sono stati diversi infortuni pesanti anche per i club di Serie A che sono in ansia per i propri campioni, i migliori sicuramente. Troppe le partite giocate in poco tempo in questi mesi che hanno complicato lo stato fisico dei giocatori che sono costretti ancora a fare gli straordinari e non fermarsi mai.

Mbappe con la Francia guida la classifica marcatori dei Mondiali 2022 in Qatar grazie ai suoi 3 gol in 2 partite. Con lui anche Gakpo, Rashford e Valencia alla stessa cifra di reti segnate. Ora però l’attaccante francese non avrà la possibilità di allungare, perché un problema muscolare ha fermato il giovane bomber che non sarà a disposizione per la prossima partita. In un primo momento si è creato grande allarmismo attorno a questa situazione, ma sulle condizioni del giocatore del Paris Saint Germain sono arrivate rassicurazioni immediate e importanti, che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo anche allo stesso club francese dello sceicco Al Khelaifi.

Ultimissime sulle condizioni di Mbappe nella Francia che si è infortunato a poche ore dalla partita, l’ultima del Girone dei Mondiali 2022.

Tunisia Francia: Mbappe non gioca

Secondo quanto riportato dai colleghi di RMC Sport, a causa di un piccolo fastidio alla caviglia accusato in allenamento, un giocatore della Francia non sarà a disposizione per la prossima e ultima partita del girone contro la Tunisia. Infatti, pare che per Tunisia Francia Mbappe resterà fermo per infortunio e non dovrebbe nemmeno essere in panchina.

La decisione della Nazionale di Deschampes e dello staff medico, condivisa con il giocatore, è quella di preservare l’attaccante in vista della sfida agli Ottavi di Finale. La Francia si è già assicurata il passaggio del girone e quasi sicuramente lo farà da prima in classifica. Un vantaggio per il proseguo del torneo, dove Mbappe nella Francia è già il capocannoniere con 3 gol.

Francia: le condizioni di Mbappe per gli Ottavi Mondiali

Le condizioni di Mbappe saranno monitorate dalla Francia che lo vuole al meglio per la prossima partita degli Ottavi di Finale. la Nazionale affronterà la seconda del Girone C, dove le squadre che possono essere incontrate sono ancora tutte da definire tra Polonia, Argentina, Arabia Saudita e Messico.

