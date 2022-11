Juventus, Allegri ha firmato le dimissioni: chi ci sarà in panchina

Come un fulmine a ciel sereno in casa Juventus sono arrivate anche le dimissioni di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero ha scelto di dire addio al club bianconero dopo il caos venutosi a creare negli ultimi giorni che potrebbe essere deleterio anche dal punto di vista sportivo. Sia per il campionato che sta per ricominciare e per i risultati futuri che per quanto già fatto nella prima parte di stagione: la squadra stava iniziando a riprendersi dopo il pessimo inizio e l’eliminazione dalla Champions League, ma ora dovrà far fronte alle nuove accuse che arrivano dalla Procura di Torino e potrebbero esserci risvolti negativi anche in classifica. Cosa succede alla Juventus da gennaio in poi? Chi sarà l’allenatore e la guida della squadra fino alla fine del campionato? Tante domande balenano nella testa dei tifosi bianconeri e presto il nuovo presidente e la nuova dirigenza dovranno dare una risposta.

Juventus, dimissioni Allegri: cosa succede in casa bianconera

La Juventus sta vivendo un momento di grande caos. Negli ultimi giorni sono arrivati dei veri e propri “tsunami” che hanno coinvolto l’intera società bianconera, accusata di aver falsato i bilanci e ora possono arrivare conseguenze pesantissime sia dal punto di vista sportivo che da quello giudiziario. Nei prossimi giorni si conosceranno sempre maggiori dettagli sulla vicenda e sulle indagini che sta portando avanti la Procura di Torino: ci sono tanti rischi per il club bianconero.

Intanto, dopo le dimissioni di Agnelli, Nedved e Arrivabene (quest’ultimo poi rientrato in società) e l’insediamento del nuovo presidente e del nuovo direttore generale, la Juventus si appresta a tornare in campo. La sosta per il Mondiale ha concesso riposo ad Allegri e ai calciatori che non sono partiti con le rispettive nazionali e tra qualche giorno sarà tempo di tornare alla Continassa per preparare il ritorno in Serie A per il 4 gennaio.

Secondo le ultime notizie, in casa Juventus sono arrivate le dimissioni anche di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero ha deciso di dire addio alla causa dopo quanto accaduto nelle ultime settimane e ora può cambiare radicalmente il futuro della società. Cosa succede alla squadra? Chi sarà il nuovo allenatore? Domande a cui solo la nuova dirigenza potrà dare una risposta.

Juventus, dimissioni Allegri: rifiutate dalla società

Massimiliano Allegri ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Juventus. Dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, con l’addio dell’intero Consiglio di Amministrazione, anche il tecnico aveva deciso per l’addio con effetto immediato. La riunione del CdA stava cambiando tutti i piani del club bianconero che ora dovrà provare a ripartire.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, anche Massimiliano Allegri aveva intenzione di dire addio alla Juventus. Lunedì sera, l’allenatore bianconer aveva

fatto capire ad Agnelli che anche lui era pronti a dimettersi se fosse stato necessario, da ieri mattina sono entrati operativamente nella nuova era.

La richiesta di dimissioni di Max Allegri, però, è stata respinta dall’ex presidente Andrea Agnelli. Nelle oreprecedenti aveva invitato il direttore sportivo Cherubini e l’allenatore non solo a restare ma anche a chiudere la stagione con un trofeo. Anche la volontà di John Elkann, che ha voluto puntare sulla continuità dell’area sportiva almeno fino all’estate.

Dimissioni Allegri: il nuovo allenatore della Juventus sarà ancora lui

Le dimissioni di Max Allegri sono state respinte dalla Juventus. Con lui continuerà anche Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene: si vuole dare ancora una certa continuità al progetto già esistente e il club ha deciso di proseguire con l’attuale allenatore. Ora sarà tempo di tornare in campo e concentrarsi solo su quanto accadrà sul rettangolo verde, con tanti obiettivi ancora da raggiungere e provare a dimenticare quanto di brutto sta accadendo negli uffici amministrativi del club.

