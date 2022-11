Calciomercato Torino, colpo da Europa: arriva a gennaio dal Napoli 💣

Bomba di calciomercato, colpaccio a gennaio per il Torino di Ivan Juric. Con il sogno di arrivare in Europa, con un piazzamento per la Conference League, i granata andranno sul gran colpo per il mercato di riparazione. Molto dipenderà dalle volontà del calciatore che, secondo le ultime informazioni di mercato, potrebbe scegliere di lasciare per arrivare a giocare titolare, dando una ventata d’esperienza ai granata a partire proprio dalla ripresa del campionato di Serie A.

Calciomercato Torino, colpo dal Napoli: ecco chi arriva

Colpaccio di calciomercato, per gennaio, da parte del Torino. Si può chiudere anzitempo l’esperienza del calciatore al Napoli, perché non trova più lo spazio che vuole. E allora l’idea di Vagnati, che dovrà continuare a progettare il futuro del club granata, andrebbe diretto proprio sul calciatore azzurro.

Nell’annata in cui tutti stanno brillando in azzurro, col Napoli sempre più lanciato verso lo Scudetto, non trova più spazio quello che si può considerare un ex titolare dell’undici di Spalletti. Da quando c’è il tecnico di Certaldo, infatti, ha trovato poco spazio o niente a favore di Stanislav Lobotka.

L’exploit dello slovacco spinge infatti il calciatore a guardarsi attorno, nell’imminente calciomercato: il Torino prepara l’assalto per Diego Demme, l’italo-tedesco può finire in maglia granata nel mercato di gennaio. Può dunque salutare il Napoli, chiedendo la cessione.

Mercato Torino, arriva Demme: la notizia

Sono i colleghi di Calciomercato.com a riportare le ultime notizie di mercato in casa Torino, legate al colpo Diego Demme. Sarebbe un’idea di Vagnati e, per dare a Juric un tassello in più per il proprio centrocampo, il profilo tracciato su Diego Demme rappresenterebbe l’identikit per il centrocampista perfetto che serve proprio al Torino. In azzurro, infatti, ha perso il posto solo a causa delle prestazioni di Lobotka e delle qualità stesse del centrocampista ex Celta Vigo, che sono emerse quando Demme è finito out per infortunio.

Ultime Torino, cifre e dettagli dell’operazione Demme

Diego Demme potrebbe lasciare il Napoli, ma solo se gli azzurri dovessero piazzare un colpo importante per sostituirlo. E in tal caso, gli azzurri potrebbero poi accettare una proposta di prestito con opzione di riscatto, come da intenzioni dello stesso Torino.

