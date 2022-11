“Dopo il Mondiale va in Serie A”: si abbassa lo stipendio e firma 💣

Il calciomercato della Serie A è entrato già nel vivo in vista del futuro. Tanti club italiani stanno iniziando a muovere i primi passi verso le prossime stagioni e sono possibili dei colpi eccezionali. Dopo il Mondiale possono verificarsi diverse situazioni inaspettate che porteranno i top club a rinforzare ancora di più la rosa. La volontà è quella di scrivere un nuovo pezzo di storia e per farlo sono necessari sforzi economici importanti.

Calciomercato, accordo in Serie A per il futuro: le ultime

Le squadre di Serie A stanno già pensando a colpi di alto livello in chiave calciomercato. L’arrivo nel campionato italiano di nuovi campioni non è assolutamente da escludere. Le dirigenze dei top club stanno valutando con estrema attenzione le possibilità che si stanno aprendo per i prossimi mesi e già nella sessione invernale di trasferimenti potrebbero portare in Serie A calciatori di grande valore.

Intanto ogni club di Serie A sta pensando a come migliorare le rose per far sì che tutto il campionato possa accrescere il proprio valore. Serve portare nuovo appeal, che negli ultimi anni è venuto sempre più a mancare e sul calciomercato possono arrivare delle vere e proprie attrazioni.

Secondo le ultime notizie di mercato, ci sono tanti nomi sulle scrivanie dei top club e ora è tempo di mettere nero su bianco, a poche settimane dall’inizio ufficiale della sessione invernale di trasferimenti. Il calciatore argentino è pronto a trasferirsi in Serie A.

Calciomercato Napoli, colpo Emiliano Martinez: i dettagli

Il Napoli con il calciomercato estivo ha dimostrato di essere una delle società più attrezzate per il futuro. Il lavoro di Cristiano Giuntoli e del suo staff ha portato nomi di altissimo livello e per il futuro non è da escludere colpi degni di nota. Ma non arriveranno solo calciatori giovanissimi per Luciano Spalletti. L’allenatore toscano chiede anche esperienza e certezze e per la prossima stagione è pronto un altro colpo a sorpresa.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Napoli si è messo sulle tracce di Emiliano Martinez dell’Aston Villa. Il portiere si sta mettendo in mostra al Mondiale in Qatar con la maglia dell’Argentina e il suo futuro potrebbe essere in Serie A.

Emiliano Martinez potrebbe sostituire Alex Meret a fine stagione se arriveranno offerte importanti al portiere italiano. Ha da poco rinnovato il suo contratto con gli azzurri ma solo fino al 2024 e il suo profilo fa da sempre gola ad altri top club, italiani ed esteri. Ecco perché Giuntoli ha iniziato a tessere la tela per arrivare al portiere argentino e non farsi trovare impreparato.

Napoli, Emiliano Martinez si abbassa lo stipendio per firmare?

L’accordo tra Napoli e Aston Villa per Emiliano Martinez non sarà semplice da trovare. Il portiere ha da poco firmato il rinnovo di contratto fino al 2027, cioè fino a quando compirà 35 anni e il suo futuro sembra già scritto. Attualmente percepisce circa 3 milioni di euro a stagione e in caso di accordo tra i club dovrebbe abbassarsi lo stipendio per arrivare in Serie A. Il Napoli ha stabilito un tetto ingaggi ben preciso e per gli over30 non intende andare oltre i 2,5 milioni. Il futuro di Emiliano Martinez si scrive dopo il Mondiale.

