Barcellona: vogliono acquistare il talento, il dirigente conferma

Il calciomercato di gennaio è già partito grazie a questa lunga pausa Mondiali 2022 in Qatar e tante società, tra quelle più importanti, si stanno portando avanti con il lavoro. Ci sono importanti sviluppi che possono arrivare già a gennaio dopo il Mondiale. Perché tra le grandi squadre d’Europa c’è il Barcellona che ha individuato già il giovane esterno d’attacco che può essere utili a Xavi per migliorare le rosa. E’ stato uno dei migliori nei gironi di Champions League e si sta ripetendo in Qatar.

Calciomercato: il Barcellona investe a gennaio

Il Barcellona ha intenzione di migliorare il proprio progetto attraverso anche il calciomercato. Ci saranno delle uscite tra gennaio e l’estate prossima, con il 2023 che può portare alla corte di Xavi nuovi gioielli di livello che andrebbero a fare la differenza nella rosa del club catalano. La società ha voglia di investire in un progetto giovane e che possa rivelarsi vincente nel giro di poco tempo, per questo motivo si guarda con attenzione a ciò che sta accadendo in Qatar. Il Mondiale apre come ogni edizione a occasioni importanti di mercato, soprattutto per i giovani talenti emergenti. Tra questi ci sarebbe uno che sta facendo davvero la differenza ed è pronto ad un trasferimento in una big d’Europa.

Tra i giocatori giovani anche che stanno sorprendendo in Qatar c’è quello del calciatore ghanese dell’Ajax Mohammed Kudus, che è il vero leader della Nazionale e sta provando a portare agli Ottavi di Finale il suo paese a suon di giocate e gol: già 2 in 2 partite di girone. Ora, la qualificazione del Ghana, passerà per l’ultima giornata contro l’Uruguay: 2 risultati su 3 a favore della Nazionale africana.

Il Barcellona ha confermato l’interesse per il possibile acquisto di Kudus dell’Ajax.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Barcellona: Kudus può arrivare, la conferma di Cruyff

A confermare l’interesse per il trasferimento di Kudus al Barcellona è stato il direttore sportivo Jordi Cruyff che ha parlato nelle ultime ore delle qualità del giocatore. Proprio il dirigente dei catalani senza problemi ha svelato di come Kudus abbia attirato l’attenzione del Barcellona che ora vuole comprarlo, o almeno provarci per la prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mondiali 2022: altro infortunio per la Nazionale

La stagione di Kudus

Il Barcellona è rimasto stregato da Kudus dell’Ajax per quello che l’attaccante classe 2000 sta facendo quest’anno. Grandi cambiamenti del club olandese che si è ritrovato il giovane talento che si sta consacrando e ha già messo a segno 12 gol in 23 partite stagionali. Ben 4 reti e 2 assist in 6 partite di Champions League dove c’erano anche Liverpool e Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato De Paul in Serie A