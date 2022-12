Dal Mondiale alla Juventus: il talento argentino può arrivare a gennaio

Dal Mondiale può arrivare il colpo di calciomercato di cui ha bisogno la Juventus. I bianconeri, che hanno da risolvere prima tutte le questioni legate al CdA che si è dimesso in toto, baderanno poi alla progettualità tecnica della squadra. In questa fase di stallo, infatti, c’è sempre nel mirino l’intenzione di far restare ad alti livelli i bianconeri. E il tutto, per la Juventus, passerà anche dal calciomercato che aprirà la propria sessione subito dopo il Mondiale in Qatar.

Calciomercato Juventus, colpo dal Mondiale: arriva dall’Argentina

Si è qualificato agli ottavi di finale con la sua Argentina, nel corso di questa serata appena trascorsa. È un obiettivo di mercato della Juventus, il titolare della formazione albiceleste e, probabilmente anche consigliato da Angel Di Maria, potrebbe finire in Serie A nel prossimo gennaio.

Lo stesso calciatore argentino piace a diversi top club, che stanno monitorando quella che è la sua situazione in Liga, perché può salutare definitivamente il club spagnolo e nell’immediato.

Ad andar via dal Siviglia, sarà infatti Acuna: il terzino sinistro può sbarcare in Serie A, finendo alla Juventus, nel calciomercato di gennaio. L’esterno argentino saluterebbe subito il Siviglia, che non riesce a risollevarsi in classifica.

Mercato Juventus, colpo Acuna: le ultime

Sono i colleghi di Fichajes.net a riportare le ultime notizie di calciomercato su Acuna, terzino del Siviglia e obiettivo di mercato della Juventus. I bianconeri infatti potrebbero cercare una soluzione diversa da Alex Sandro, che convince solo parzialmente Massimiliano Allegri e la soluzione sarebbe proprio nel talento argentino, in uscita dal Siviglia. Ci sarebbe però forte concorrenza dalla Liga stessa, perché Acuna piace anche al Villareal, che si è già mosso in tal senso.

Ultime Juventus, Acuna in bianconero: c’è concorrenza anche in Serie a

È da tempo un obiettivo della Juventus, ma Acuna piace ad una rivale anche in Serie A. Si tratta dell’Inter che, senza Gosens, potrebbe piombare proprio sull’argentino. Molto dipenderà dalle volontà stesse di Acuna che, a quanto pare, vorrebbe salutare il Siviglia il prima possibile.

