Juventus: nuovo progetto, ha accettato di lasciare la Premier 💣

Incredibile quanto accaduto in casa Juve in questi ultimi giorni, con la società bianconera che è stata costretta a farsi da parte con delle dimissioni di massa per i gravi problemi economici venuti fuori dopo le indagini portate avanti dalla Procura di Torino con l’inchiesta PRISMA. Un momento delicato della Juve che ora sta provando a rimettersi in riga in vista della prossima stagione e del futuro. La società ha già deciso su chi fare affidamento fuori dal campo per la dirigenza e presto farà lo stesso con i giocatori in campo.

Calciomercato Juve: colpo dalla Premier League

E’ iniziata una nuova era per la Juventus dopo l’addio di Agnelli, Arrivabene e Nedved. Adesso la società lavorerà per trovare le migliori soluzioni in vista del futuro bianconero che ha l’obbligo di tornare ad essere vincente. La società già sta individuando anche i giocatori di livello che possono dare una svolta anche al progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri. Saranno ritoccati tutti i reparti in casa Juve, anche quello del portiere e allora si valuta la migliore occasione.

C’è un nel Chelsea non felice di come sta andando questa stagione. Dopo l’arrivo in panchina di Graham Potter il portiere è stato scavalcato dal giovane Kepa Arrizabalaga che si sta riprendendo spazio dopo anni difficili. Ora la Juventus avrebbe intenzione di puntare su di lui per dare l’occasione di rilanciarsi e avere sempre più spazio in un progetto importante.

La Juventus vuole acquistare Edouard Mendy del Chelsea per la porta, è lui il numero uno scelto per sostituire Szczesny.

Juventus: Mendy del Chelsea il sostituto di Szczesny

La Juventus vuole acquistare Edouard Mendy per sostituire Wojcech Szczesny. Il club bianconero punta forte su un nuovo portiere per difendere i pali della Juventus, visto che il polacco dovrebbe essere sacrificato entro la prossima estate per fare cassa. Edouard Mendy è pronto a trasferirsi alla Juventus lasciandosi alle spalle il Chelsea.

Juventus: Edouard Mendy chiesto da Allegri

secondo le ultime notizie di calciomercato sulla Juventus e su Edouard Mendy, pare proprio che l’allenatore Massimiliano Allegri abbia dato l’ok e il via libera per l’ingaggio del portiere. Questo possibile affare può concludersi la prossima estate, quando la Juve andrà a rivoluzionare l’intera rosa per puntare su un nuovo portiere che difenda i pali della squadra bianconera.

C’è già il gradimento di Edouard Mendy alla Juventus. Il Nazionale senegalese non è felice della sua situazione al Chelsea che ha intenzione di cambiare a tutti i costi.

