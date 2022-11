Serie A: comprano De Paul a 40 MLN, torna in Italia a gennaio

Importanti sviluppi di calciomercato oggi grazie al calciatore argentino, entrato in rottura con l’Atletico Madrid. Un anno e mezzo complicato per il giocatore che non è riuscito ad ambientarsi al meglio nella formazione di Simeone, con il Cholo pronto a rinunciare a lui. Già nelle prossime settimane possono arrivare sviluppi importanti, perché il giocatore potrebbe firmare con una nuova squadra e di nuovo in Serie A. L’Italia è sempre stata considerata la sua seconda casa e questo apre a nuove trattative.

Calciomercato Serie A: torna De Paul

Pare che sia anche già stato fissato il prezzo del giocatore argentino pronto a lasciare la Spagna e il club di Madrid nella prossima sessione di mercato. Lui che ora è concentrato a giocarsi il Mondiale con l’Argentina e anche lì sta avendo qualche difficoltà di troppo dal punto di vista delle prestazioni. Potrebbe essere un fattore mentale, visto che in queste prime partite è sempre stato uno dei peggiori in campo. La mancanza di minuti nelle sue prestazioni fanno sì che Rodrigo de Paul possa affrontare la sua ultima stagione con l’Atletico Madrid e magari andare via già prima. Il giocatore vuole riprendere in mano la propria carriera e tornare dove si è sentito molto apprezzato dando anche il meglio di se, in Serie A.

E’ proprio grazie all’Italia e alle sue prestazioni nel nostro campionato che ha raggiunto la Nazionale argentina, fino ad arrivare al trasferimento a Madrid per 40 milioni di euro. Una cifra importante investita. Il club spagnolo però non ritiene che il giocatore ha rispettato le aspettative e per questo è pronto a liberarsi di lui fissando già anche il prezzo per la sua cessione.

Il calciomercato di gennaio può riportare De Paul in Serie A.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato: il prezzo di De Paul in Serie A

Tanti i giocatori che entro la prossima estate lasceranno l’Atletico Madrid ma De Paul può andar via e firmare in Serie A già a gennaio. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Fichajes.net, infatti, dopo i Mondiali verranno fatte valutazioni ed entro la prossima estate sarà addio con l’argentino in casi di un’offerta giusta. Il prezzo che l’Atletico Madrid fa per cedere De Paul è vicino ai 40 milioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Argentina: dopo il Mondiale in Serie A

Serie A: i club interessati a De Paul

Il prezzo di 40 milioni dell’Atletico Madrid per De Paul è alto, ma trattabile per questo i club di Serie A ci pensano seriamente a riportarlo in Italia molto presto. Tra le principali squadre interessate a provare ad imbastire una trattativa con il club spagnolo ci sono alcuni top club che da anni lo seguono e hanno già provato in passato a prenderlo dall’Udinese.

Stiamo parlando di Juventus, Inter, Roma e Milan che proveranno ad acquistare De Paul dall’Atletico Madrid. E’ probabile che il giocatore lasci la Spagna per fare ritorno con la formula del prestito e riscatto, che può essere fissato sui 30 milioni di euro per chiudere e accontentare tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus: dimissioni Allegri, le ultime