Atalanta: Malinovskyi parte a gennaio, ma la destinazione è una sorpresa

Importanti novità arrivano sul futuro di Ruslan Malinovskyi nel prossimo calciomercato. L’esperienza dell’ucraino a Bergamo sembra essere giunta ai titoli di coda, anche perchè sempre più incessanti sono le voci su di una sua possibile cessione già a gennaio. Nel corso dei mesi diversi sono i club che hanno bussato alla porta dell’Atalanta per chiedere informazioni sul trequartista ma, stando alle ultime notizie, la prossima destinazione di Malinovskyi sarebbe un’incredibile sorpresa.

Calciomercato Atalanta, addio Malinovskyi: si chiude a gennaio

Il futuro di Ruslan Malinovksyi nel prossimo calciomercato sembrerebbe essere sempre più lontano dall’Atalanta. L’ucraino infatti non rientra più nei piani di Giampiero Gasperini e, a seguito di un’estate già complicata, la sua cessione a gennaio sembra essere una semplice cosa formale.

Come detto, il 18 della Dea già in estate era stato vicino a salutare l’Atalanta, ma nessuno si era presentato a Percassi con un’offerta equa. Oggi la situazione sembra essere cambiata, anche perchè un club europeo è pronto ad accontentare le richieste del club bergamasco e consegnare una seconda giovinezza a Malinvoskyi.

Stando infatti a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘, il Marsiglia sarebbe pronto a strappare all’Atalanta Ruslan Malinovskyi nel prossimo calciomercato, cercando di avvicinarsi il più possibile alle richieste economiche che il club bergamasco fa per il suo giocatore.

Atalanta, futuro Malinovskyi: il Marsiglia fa sul serio, ma il Tottenham è in vantaggio

Servirà l’offerta giusta per accendere il mercato di gennaio dell’Atalanta. La Dea è infatti in attesa di un’offerta giusta che gli possa permettere di migliorare ed allungare la rosa di Gasperini in vista di una seconda, importantissima e complicata, parte di stagione. Uno dei sacrificabili del club di Percassi a gennaio sarà sicuramente Ruslan Malinovskyi, giocatore che ha discreti spasimanti in giro per l’Europa.

Stando alle ultime notizie Marsiglia e Tottenham sarebbero pronte a prelevare dall’Atalanta Ruslan Malinovskyi nel prossimo calciomercato, con gli Spurs in vantaggio sull’OM. Il club inglese gode infatti della liquidità necessaria per convincere la Dea a lasciar partire l’ucraino, ma lo storico club francese potrebbe usare l’arma Under -già proposto in estate- per abbassare le richieste del club nerazzurro.

Calciomercato Atalanta: fissato il prezzo di Malinovskyi

Marsiglia e Tottenham aspettano solo l’apertura dei battenti per sferrare il colpo decisivo per Ruslan Malinovskyi. Il presidente Percassi non vorrebbe privarsi dell’ucraino ma, consapevole di dover rinforzare la rosa di Giampiero Gasperini, potrebbe decidere di cederlo dato il suo importante valore di mercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’Atalanta potrebbe lasciar partire Malinovskyi nel prossimo calciomercato per circa 18 milioni di euro, tesoretto che verrebbe poi immediatamente reinvestito accontentando le richieste del tecnico bergamasco.

