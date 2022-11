Lutto nel calcio: infarto in allenamento, una tragedia 🙏

Prosegue la stagione calcistica ma nella giornata di oggi è arrivata una notizia che ha poco a che fare con il calcio giocatore. Un lutto gravissimo ha colpito il club che ha dovuto dire addio ad un suo calciatore. Una notizia davvero scioccante anche per tutta la tifoseria che non potrà rivedere più in campo il giocatore stroncato da un infarto durante l’allenamento. Annuncio straziante da parte della società che ha diramato un comunicato ufficiale annunciando a tutti la perdita del caro e giovane calciatore che aveva ancora una lunga carriera davanti.

Lutto nel calcio: morto a causa di un infarto

Una vera e propria tragedia sconvolge il mondo del calcio mondiale: il giocatore è scomparso a causa di un infarto. Nessuna possibilità per il giovane difensore. Una perdita immensa per tutta la squadra che è sotto schock per ciò che è successo durante l’allenamento. Non c’è stato nulla da fare per il giocatore, nonostante l’intervento del personale medico.

Una notizia veramente triste che ha sconvolto anche i tifosi che adesso non potranno più rivedere in campo il giocatore.

Lutto in Argentina per la morte del difensore dell’Atletico Tucuman Andres Balanta

Atletico Tucuma, è morto il difensore Andres Balanta

Una vera e propria tragedia in Argentina con la morte di Andres Balanta dell’Atletico Tucuman. Un infarto l’ha stroncato il 22enne argentino. Un malore in campo è stato fatale per il colombiano. Non c’è stato nulla da fare anche dopo l’intervento dello staff sanitario. Tutto è accaduto durante l’allenamento, il ragazzo crollato a terra mentre si allenava e per lui purtroppo è arrivata la morte.

Addio ad Andres Balanta

“L’Atletico Tucuman deve purtroppo confermare che il calciatore colombiano Andres Balanta è morto. In questo momento mandiamo un forte abbraccio e accompagniamo con profondo rispetto la sua famiglia e i suoi amici”, questo il tweet della società sudamericana sconvolta per l’accaduto.

