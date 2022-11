Mondiali 2022: chiesta la squalifica della Nazionale, la decisione

Importanti sviluppi che riguardano la scelta della FIFA per una Nazionale dopo un appello forte lanciato dall’avversaria per quanto accaduto. E’ tensione in Qatar per la prossima partita dei Mondiali che si giocherà proprio in queste ore.

Mondiali: tensione in Qatar

Si stanno concludendo in queste ore i gironi per dare poi il via alla fase ad eliminazione diretta con gli Ottavi di Finale e le altre partite del torneo. Intanto, in vista della prossima partita, c’è un clima molto nervoso in campo e sugli spalti per quanto accaduto sui social. Ci sarebbe l’accusa di una Nazionale che ha chiesto anche l’intervento FIFA che già ha preso la propria decisione riguardo la squalifica di una squadra dal torneo.

Iran e USA, per anni si sono fatti la guerra e ora la politica e il calcio ancora una volta entrano in gioco. Questa sera, alle ore 20:00, ala partita che può determinare la squadra che passerà il turno e andrà agli Ottavi di Finale tra Iran e USA. In vantaggio è proprio la Nazionale del Medio Oriente che vanta 3 punti in classifica e ha 2 risultati su 3 per passare il turno e fare fuori proprio i rivali degli USA che sui social hanno infastidito e oltraggiato la loro religione.

L’Iran ha chiesto la squalifica degli USA dai Mondiali in Qatar per aver sfregiato la bandiera.

Iran: chiesta la squalifica USA

Affronto della federcalcio Usa nei confronti dell’Iran e della propria bandiera, dove, nelle grafiche social, ha cancellato la simbologia islamica della bandiera dell’Iran, ovvero, quella con la scritta “Non c’è Dio al di fuori di Allah”. Da Teheran sono incessanti le proteste, tanto che è stato chiesto alla Fifa l’esclusione degli Usa dai Mondiali 2022 da parte dell’Iran.

Il CT non si è lasciato destabilizzare da questa situazione, anzi, ha anche fatto i complimenti agli USA per la crescita del loro calcio. Tante domande anche su questioni politiche, che, come prevedibile, hanno acceso alla vigilia della partita Iran USA dei Mondiali in Qatar.

Appello caduto nel vuoto. I dirigenti americani hanno spiegato di aver alterato la bandiera «a sostegno della lotta delle donne dell’Iran per i diritti umani elementari». Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha precisato che l’amministrazione Usa non ha concordato l’azione con la federcalcio: «Noi ci auguriamo che la partita sia pacifica. Continueremo a supportare le donne e i manifestanti italiani». La posizione dell’Iran è conflittuale all’interno dello stesso mondo musulmano, perché l’Iran è il Paese leader della minoranza sciita. Sunniti e sciiti sono le due grandi fazioni, ma la prima è preponderante ed è guidata dall’Arabia Saudita. Prima del Mondiale il Wall Street Journal aveva lanciato un allarme su un possibile attacco dell’Iran all’Arabia, alleata degli Usa nella regione del Golfo.

