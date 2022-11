Mondiali Qatar, clamorose minacce all’Iran: “Vi perseguiteremo”

Il Mondiale in Qatar continua a portare ripercussioni importanti per l’Iran. Qualche giorno fa è stato addirittura arrestato uno dei calciatori simbolo della Nazionale asiatica per aver “insultato e infangato la reputazione della squadra nazionale e di aver fatto propaganda” contro lo Stato.

Mondiali Qatar, minacce all’Iran: cosa sta succedendo

Il Mondiale in Qatar per l’Iran si è trasformato in una pericolosa e importantissima situazione politica. Ciò che sta accadendo ed è accaduto in terra asiatica a molte donne ha scosso il mondo intero, tanto da portare i calciatori della Nazionale e tantissimi tifosi sugli spalti a schierarsi contro lo Stato iraniano. E proprio questi gesti hanno portato a conseguenze importantissime anche per i calciatori.