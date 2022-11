4 donne che hanno cambiato il destino della Juventus

Arrivano rivelazione sorprendenti riguardo le dimissioni del presidente della Juventus Agnelli e di tutto il cda bianconero. Ecco perché quattro donne hanno cambiato il destino societario bianconero. Hanno aiutato Jonh Elkann che è riuscito a conquistare pieni poteri all’interno della dirigenza bianconera. Il numero uno di Exor, adesso, ha inserito due figure tecniche nei ruoli apicali della Juve. Chi sono le quatto donne che hanno cambiato il futuro di Agnelli alla Juve, svelati i nomi e la loro strategia utilizzata ieri sera.

Juventus: chi ha cambiato il futuro del club bianconero

Sono quattro persone che hanno stravolto la posizione della Vecchia Signora. All’interno del club si è avvertita questa sensazione. Tutti volevano l’addio di Andrea Agnelli. Colui che, dietro le quinte, ha gestito tutto è il cugino John Elkann che da tanto tempo voleva impossessarsi della dirigenza bianconera.

E oggi l’ha fatto inserendo una figura tecnica come presidente, ovvero il commercialista Gianluca Ferrero. La sponda utilizzata è stata l’inchiesta del Tribunale di Torino che ha messo nel mirino i bilanci della società.

Da lì è partito tutto con Andrea Agnelli e tutto il cda costretto alle dimissioni. Arrivano, però, dei retroscena relativi a quest’addio: sarebbero state quattro donne a cambiare la dirigenza all’interno della Juventus, ecco la rivelazione a sorpresa che farà riflettere i tifosi.

Juventus: Gigi Moncalvo svela tutto, ecco chi ha fatto fuori Agnelli

Il giornalista Gigi Moncalvo ha parlato della vicenda societaria relativa alla Juventus nel corso di un’intervista su Twitch a TvPlay. Queste le sue parole.

“John Elkann ha vinto dopo il cda di ieri. Ha scelto come direttore generale una figura tecnica, che è l’amministratore delegato di Gedi. Inoltre ha confermato Arrivabene che è un suo uomo. Andrea Agnelli è stato costretto a dimettersi per un golpe portato avanti da quattro donne. La prima è Suzanne Heywood da Southampton, managing director in Exor, inserita da John Elkann per analizzare la situazione della Juve. La seconda è Daniela Marilungo e poi la Hughes e Assia Venier”.

“Insieme a loro c’è stato anche il voto di Vellano, uomo di John Elkann. Si sono coalizzati contro Agnelli che ha capito tutto. Quindi si sono dimessi. Adesso la Juve è in mano a dei ragionieri e fiscalisti che sanno poco di campo. Il Napoli per lo Scudetto ha la strada spianata”.

Juventus, la rivelazione di Moncalvo su Allegri

Gigi Moncalvo ha parlato anche del futuro societario della Juventus e del ruolo di Allegri.

“Adesso Allegri alla Juventus può ricoprire un ruolo importante, da general manager. Anche Francesco Calvo farà carriera. Del Piero presidente? Non credo. La Juventus non vuole più spendere soldi in stipendi, Del Piero non ricoprirebbe un incarico a titolo gratuito”.

