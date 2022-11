La Juventus e Andrea Agnelli si sono separati: si è deciso per le dimissioni. Nelle ultime settimane la Procura di Torino ha aperto un fascicolo e notificato a 16 indagati l’avviso di conclusione delle indagini: tra cui anche al presidente Andrea Agnelli, al vice Pavel Nedved, a Fabio Paratici e altri membri tra CdA.

Dimissioni Juventus, arriva la penalizzazione? Le ultime

I problemi in casa Juventus continuano: sono arrivate le dimissioni della dirigenza. A far discutere è la clamorosa notizia arrivata dalla società bianconera che ha cambiato tutto il CdA che ha deciso di lasciare con effetto immediato la squadra. I problemi finanziari della Juventus dopo gli ultimi bilanci, hanno portato alle dimissioni totali della dirigenza.

Da Andrea Agnelli a Pavel Nedved, fino a Maurizio Arrivabene e a tutti i soci del club, l’intero Consiglio di Amministrazione ha deciso di lasciare immediatamente il club bianconero. Con effetto immediato, poi, è stata scelta anche una nuova figura societaria: Maurizio Scanavino è il nuovo direttore generale.

Secondo le ultime notizie e le ultime accuse, alla Juventus può essere comminata anche una penalizzazione in classifica. Il campionato potrebbe cambiare radicalmente con effetto immediato e potrebbero esserci ulteriori problemi a breve.

Penalizzazione Juventus in classifica: le accuse da Tebas

Il caos societario che ha investito la Juventus sta facendo il giro del mondo e la Liga, con il presidente Tebas, non ha perso tempo a continuare le accuse. In un comunicato ufficiale, la Liga spagnola e Javier Tebas hanno sferrato un attacco alla società, chiedendo sanzioni immediate e penalizzazioni pesanti anche in classifica alla Juventus. In particolare, facendo riferimento al Fair Flay Finanziario.

“In seguito alle dimissioni del consiglio di amministrazione della Juventus, LaLiga chiede l’applicazione immediata di sanzioni sportive nei confronti del club. LaLiga ha già presentato un reclamo ufficiale contro la Juventus alla Uefa nell’aprile 2022, in cui segnalava violazioni delle norme sul fair play finanziario su cui sta indagando la Guardia di Finanza italiana. In particolare, l’accusa di aver contabilizzato i trasferimenti al di sopra del loro valore equo e di aver sottovalutato le spese dei dipendenti, in violazione del fair play finanziario della Uefa”.

Juventus nel caos, LaLiga: “Siano comminate sanzioni immediate”

LaLiaga e il presidente Tebas hanno chiesto sanzioni pesanti alla Juventus. La UEFA, secondo il campionato spagnolo, non dovrebbe “perdonare” la società bianconera visto quanto sta accadendo in queste ore.

“Lunedì scorso, nella stessa nota diramata dal Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti della Juve riconoscono gravissime irregolarità contabili, finalizzate anche a ingannare le autorità Uefa per il fair play finanziario, tra l’altro. LaLiga, con l’obiettivo di promuovere un calcio finanziariamente sostenibile in Europa, sostiene queste accuse contro la Juventus e chiede che le autorità competenti applichino sanzioni sportive immediate contro il club”.

