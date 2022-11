Consigli FantaMondiale, chi schierare e chi no nelle gare di oggi

Chi schierare e chi no al FantaMondiale: ecco i consigli di calciomercato24.com. Prosegue spedita la competizione in Qatar con tante sorprese che stanno cambiando ogni pronostico: ecco chi schierare e chi no nelle partite di martedì 29 novembre 2022.

Consigli FantaMondiale giornata 3: chi schierare e chi no

Tante big stanno deludendo contro i pronostici, tante “piccole” stanno diventando le sorprese di Qatar 2022. Il primo Mondiale invernale della storia sta facendo scrivere pagine molto importanti e sta sovvertendo tanti pronostici. Dalle sorprese in campo alle polemiche politiche extracampo che stanno prendendosi la scena ogni giorno, fino alle grandi delusioni inaspettate alla vigilia.

Il FantaMondiale è certamente l’avventura più divertente di ogni tifoso di calcio che ha trovato il modo di appassionarsi al Mondiale in Qatar nonostante l’assenza dell’Italia. Il gioco con gli amici ha reso l’assenza degli Azzurri meno amara ma diventa ogni giorno sempre più difficile indovinare pronostici e i calciatori giusti da schierare per prendere bonus.

I Consigli del FantaMondiale di calciomercato24.com vi libereranno da ogni dubbio. Oggi, martedì 29 novembre, scendono in campo ben 4 partite: si comincia alle 11 con Olanda-Qatar; poi alle 14 è il turno di Ecuador-Senegal; nel pomeriggio, alle 17, sarà il turno dell’Iran, che affronterà gli Stati Uniti per il passaggio del turno; e chiuderà il sabato Mondiale il derby britannico tra Galles e Inghilterra.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Consigli FantaMondiale: chi schierare e chi no in Olanda-Qatar e Ecuador-Senegal

La seconda giornata del Girone A ha fatto fuori i padroni di casa: il Qatar non accederà agli ottavi ma non intende regalare nulla all’Olanda di Louis van Gaal che intende vincere per confermare il primo posto. Ecuador e Senegal, invece, si giocano il tutto per tutto per il secondo posto (o primo in caso di sconfitta dell’Olanda).

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER IL QATAR – I padroni di casa, già eliminati, vorranno fare bella figura nell’ultima uscita davanti ai propri tifosi e provare a segnare il primo gol in un Mondiale. Ecco perché i consigliati sono ben 2: Almoez Ali e Hassan Al Haidos. Sconsigliato, invece, Boualem Khoukhi che non sta reggendo a dovere la difesa qatariota.

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER L’OLANDA – Il ct van Gaal ha ribadito più volte l’obiettivo degli Orange: la vittoria del Mondiale. E per la partita di domani intende continuare con il solito schieramento ma provando dal primo minuto Memphis Depay. Ed è proprio il “blaugrana” il consigliato del giorno. Sconsigliato, invece, Denzel Dumfries, non in palla e a rischio ammonizione contro le folate di Afif.

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER L’ECUADOR – La grande sorpresa di Qatar 2022 è sicuramente l’Ecuador di Gustavo Alfaro e del trascinatore Enner Valencia. In dubbio ma probabilmente recuperato dopo i problemi dell’ultima gara, il bomber del Fenerbahçe potrebbe fare molto bene ma questa volta il consigliato è Estrada. Sconsigliato: Plata.

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER IL SENEGAL – In casa Senegal si proverà a scrivere un altro pezzo di storia dopo la vittoria della Coppa d’Africa di gennaio 2022. Vincere sarà l’unico risultato utile per il passaggio del turno. Consigliato speciale: Kalidou Koulibaly, potrebbe portare bonus a sorpresa. Sconsigliato, invece, Sabaly, a rischio sanzioni.

LEGGI ANCHE >>> Serie A: Enner Valencia obiettivo per la big

Consigli FantaMondiale: chi schierare e chi no in Iran-USA e Galles-Inghilterra

La seconda giornata del Girone B ha portato la bellezza iraniana agli occhi del mondo: ora gli asiatici sperano almeno in un pareggio per superare, a sorpresa, agli ottavi di finale. Gli USA, invece, sono costretti a vincere, così come il Galles nel “derby” contro l’Inghilterra.

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER L’IRAN – La grande sorpresa del Girone B è certamente l’Iran che, se fuori dal campo sta vivendo tante difficoltà, sul rettangolo verde sta mostrando grandi qualità. Da schierare a tutti i costi l’attaccante tanto discusso Serdar Azmoun che vuole riprendersi il suo posto nell’Olimpo dell’Iran. Da evitare, invece, l’esterno Rezaeian che può soffrire molto.

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER GLI USA – Gli Stati Uniti sono costretti a vincere per continuare a sognare. Da schierare c’è sicuramente Weston McKennie, sempre pronto ad incidere con i suoi inserimenti. Da non schierare c’è Zimmermann che può soffrire gli attacchi centrali.

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER IL GALLES – Gareth Bale non sta incidendo in maniera importante per il Galles e questa volta si può schierare Aaron Ramsey: il centrocampista, con i suoi inserimenti può portare bonus insperati. Da evitare, Moore che sta facendo male e potrebbe continuare peggio.

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER L’INGHILTERRA – Consigliare Harry Kane potrebbe essere scontato, anche se proprio il capitano e numero 9 non ha ancora segnato e questa volta potrebbe essere decisivo. Ma il consigliato di giornata è Phil Foden, che intende prendersi il posto da titolare. Da evitare, invece, Luke Shaw che può portare malus con la velocità degli attaccanti gallesi.

LEGGI ANCHE >>> Mondiali Qatar 2022: lo fanno fuori a causa della forma fisica, i dettagli