Cessione Juve, pronti 2 miliardi: svelati i nuovi proprietari 💣

Arrivano le ultime indiscrezioni relativi alla mossa a sorpresa della Juventus pronta a vendere per 2 miliardi. Ecco cosa sta succedendo.

Juve, svolta storica: a decisione spiazza tutti

Riflessioni in corso per quanto riguardo il futuro societario del club. Non sono da escludere ulteriori colpi di scena. Ci sono indiscrezioni davvero clamorose relativi ad una mossa a sorpresa dell’attuale proprietà Exor. Ecco gli ultimi aggiornamenti che arrivano da Torino e che fanno già sognare i tifosi.

Una prima parte di stagione altalenante per il club con il tecnico che è riuscito a trovare la quadra poco prima della sosta Mondiale. Adesso si ripartirà a gennaio con lo stesso spirito e l’obiettivo resta quello di risalire in classifica, anche se adesso sarà molto difficile a seguito delle vicende societarie che hanno scosso il club. Addirittura arrivano voci di un presunto addio dell’attuale proprietà con il nuovo gruppo che è disposto a rilevare le quote societarie.

Si tratta di una società forte che ha disposizione un grosso capitale da investire nel mondo del calcio. C’è una grande attenzione mediatica su questa situazione che, in un certo modo, potrebbe cambiare gli scenari anche del calcio italiano che si troverebbe ad accogliere a sorpresa il fondo saudita Pif che dopo aver trattato l’Inter è pronto a mettere le mani su un’altra storica società italiana.

Finalmente gli arabi hanno la possibilità di sbarcare in Serie A, prendono il club per 2 miliardi: ecco tutti i dettagli.

Ecco le ultimissime notizie dopo il terremoto societario di ieri. Arrivano indiscrezioni relativi ad una cessione della Juventus a Pif per 2 miliardi. Ecco cosa sta succedendo.

Pif vuole la Juve, 2 miliardi la valutazione

Public Investment Fund (PIF) è un fondo sovrano dell’Arabia Saudita che vuole comprare la Juventus. Secondo quanto raccontato dal giornalista Luca Momblano, due mesi fa ci sarebbe stato un primo approccio. La valutazione del club bianconero è di 2 miliardi di euro. C’è la volontà del fondo arabo di entrare nel mondo del calcio e dopo il Newcastle sono pronti a prendere una società storica come la Juve.

Cessione Juve, la decisione di Elkann

Dopo il terremoto societario di ieri, arriva la notizia della cessione Juve al fondo arabo PIF per 2 miliardi. La realtà è invece un’altra, pare che da Torino non siano arrivati segnali incoraggianti per questa eventuale ipotesi. La volontà di Elkann è quella di restare al timone del club bianconero con la sua Exor. Quindi all’orizzonte non sono previsti cambi di proprietà .

