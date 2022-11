Calciomercato, Gattuso pesca in Serie A: accordo ad un passo

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Valencia. Dopo un inizio di stagione incoraggiante la squadra di Gennaro Gattuso è leggermente calata da un punto di vista di prestazioni, complice anche una rosa estremamente corta a causa delle difficoltà economiche nelle quali riserva il club spagnolo. Gennaio sarà dunque periodo di opportunità per il Valencia che è pronto a bussare alla porta di diversi club di Serie A per accontentare le richieste di Gattuso.

Calciomercato, colpo in Serie A per il Valencia: opera di Gattuso

Il Valencia è intenzionato a migliorarsi nel prossimo calciomercato per aumentare il valore della rosa. Il club ha iniziato un progetto interessante in estate con Gattuso, nonostante tutte le difficoltà del caso, ma ha necessariamente bisogno di rinforzi a gennaio, con il centrocampo che rappresenta essere uno dei ruoli dove c’è più necessità di migliorare . Sono diversi i giocatori messi nel mirino dai Taronja, ma tra i profili individuati c’è uno che Gennaro Gattuso conosce bene e con il quale ha intenzione ancora di lavorare.

L’intenzione è quella di aggiungere muscoli, equilibrio ed eleganza al centrocampo, zona del campo dove Gattuso in carriera ha fatto e non poco la differenza. Il presidente Sean Bai, su concessione del proprietario Peter Lim, vuole accontentare il tecnico per una seconda parte di stagione ad alti livelli.

Stando infatti a quanto riportato da ‘Cadena Ser‘, il Valencia starebbe provando a portare in Liga Diego Demme nel prossimo calciomercato, pupillo di mister Gennaro Gattuso, che già in estate era sulle tracce del centrocampista del Napoli.

Serie A, Gattuso vuole Demme a Valencia: le ultime

Il futuro di Diego Demme nel prossimo calciomercato sembra essere sempre più lontano da Napoli e dalla Serie A. Nonostante Spalletti ne abbia espressamente vietato la cessione, il centrocampista italo-tedesco ha intenzione di trasferirsi per ritrovare continuità di rendimento altrove. Tante sono le destinazioni possibili, ma ad oggi una in particolare ha attirato la sua attenzione.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Valencia potrebbe rinforzare il proprio centrocampo nel prossimo calciomercato con Diego Demme, anche perchè sembra che Gattuso abbia personalmente chiamato nei giorni scorsi il ragazzo per provare a convincerlo. La decisione spetta ora al giocatore, ma l’impressione è che difficilmente possa rimanere a Napoli ancora a lungo.

Calciomercato, Gattuso avvisato: le richieste del Napoli per Demme

Gattuso vuole rinforzare il proprio centrocampo con giocatori che conosce bene e dei quali si fida ciecamente. In estate si è parlato anche di Bakayoko, ma l’ex tecnico di Napoli e Milan vuole al Mestalla Diego Demme. Stando alle ultime notizie, il club partenopeo non avrebbe intenzione di privarsi del tedesco a gennaio ma, secondo dati Transfermarkt, difronte ad un’offerta di almeno 5 milioni di euro Demme potrebbe lasciare Napoli nel prossimo calciomercato. La palla passa ora al Valencia.

