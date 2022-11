Calciomercato: stella del Mondiale e colpo a gennaio, arriva l’attaccante

Uno dei più brillanti ed intriganti talenti di questo Mondiale sta stupendo chiunque a suon di gol e prestazioni, diventando desiderio di mercato dei più importanti club europei. La vetrina del Qatar sta dunque giovando alla carriera del ragazzo che, di questo passo, rischia di diventare il protagonista di uno dei trasferimenti più importanti del prossimo inverno. Il club che attualmente detiene il cartellino del giocatore non ha alcuna intenzione di privarsene, almeno a gennaio, ma, secondo le ultime notizie di calciomercato, una delle big d’Europa è pronta a fare follie pur di ingaggiarlo.

Calciomercato, colpo in attacco: arriva il talento dal Mondiale

In questo periodo di sosta per il Mondiale i club stanno valutando e studiando le migliori soluzioni da attuare nel prossimo calciomercato per migliorare le rispettive rose. Alcuni di questi stanno seguendo con particolare attenzione la competizione che sta andando di scena in Qatar, anche perchè sono diversi i giocatori che si stanno mettendo in mostra.

Uno di questi, compici le prime due super e convincenti prestazioni con la sua Nazionale, impreziosite anche da diversi gol, ha attirato l’attenzione dei top club europei, pronti a rinforzare il reparto di competenza proprio col il giovane talento, chiudendo un vero e proprio colpo “Mondiale”.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, Mohammed Kudus potrebbe essere il rinforzo in attacco di diversi top club europei nel prossimo calciomercato, anche perchè di questo passo difficilmente il ghanese rimarrà ad Amsterdam.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Kudus incanta al Mondiale: 4 big sulle tracce del ghanese

Con la doppietta segnata contro la Corea del Sud Mohammed Kudus ha acceso le speranze del Ghana di passare il turno in questo Mondiale. Il giovane attaccante dell’Ajax ha detto la sua anche nella prima uscita contro il Portogallo, mostrando personalità e tanta qualità. Queste sono tutte caratteristiche che contraddistinguono i grandi giocatori, ed i top club non hanno intenzione di farne a meno.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’Ajax difficilmente riuscirà a trattenere Kudus ad Amsterdam nel prossimo calciomercato, dato che sul giovane talento del Ghana sono in agguato Chelsea, Liverpool, Real Madrid e PSG.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, Kramaric e Livaja in Serie A: l’agente svela tutto – ESCLUSIVA

Calciomercato, addio Kudus? L’Ajax fissa il prezzo

Date le ultime prestazioni del giovane talento delle Black Stars l’Ajax si vede costretta a cambiare la richiesta per il suo cartellino. In precedenza i Lancieri oscillavano tra i 15 ed i 20 milioni di euro ma, date proprio le prestazioni del ghanese in Qatar, l’Ajax potrebbe chiedere anche 30 milioni di euro per lasciar partire Kudus nel prossimo calciomercato, innescando una vera e propria asta per il classe 2000.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, Gattuso pesca in Serie A: accordo ad un passo