Calciomercato, Kramaric e Livaja in Serie A: l’agente svela tutto – ESCLUSIVA

Due sorprese per la Croazia. I vice campioni del Mondo protagonisti, in Qatar, grazie a due attaccanti di grande esperienza: Kramaric e Livaja. Ne abbiamo discusso con Vincenzo Cavaliere, agente Fifa intervenuto ai microfoni di calciomercato24.com, che ha scoperto e guidato entrambi in giocatori.

Intervista all’agente Vincenzo Cavaliere, ecco il futuro di Kramaric e Livaja

“Per un agente è una sensazione fantastica. Avere due attaccanti titolari in uno squadrone come la Croazia è qualcosa di molto entusiasmante. Poi se in due fanno 3 gol…che dire: uno dei giorni più belli della mia carriera da agente. Pastorello? Sì era molto felice, ci siamo sentiti durante la partita”.

Ecco cosa ha risposto l’agente Vincenzo Cavaliere sul calciomercato ed un futuro in Italia dei due attaccanti della Nazionale croata Kramaric e Livaja.

“Kramaric è stato vicino a club di Serie A. Se ne parlava anche in passato però lui ha un valore molto alto. C’è stato qualche approccio, però alla fine non si è realizzata come volevamo. Anche per Livaja lo stesso, poteva andare alla Spal in passato. Però ha deciso di prendere altre vie ed è andata bene per lui”.

Kramaric, 31 anni, attaccante dell’Hoffenhaim e Livaja, 29 anni, prima punta cresciuto nell’Inter ed attualmente all’Hajduk Spalato. Nel prossimo mercato di gennaio si potrebbero aprire, clamorosamente, delle porte: l’agente non si è nascosto.

Futuro in Serie A per Kramaric e Livaja? “Nel calciomercato non si sa mai quello che può succedere, dipende anche un po’ dalle varie situazioni e da cosa cercano i club. Un giorno in Serie A? Vediamo cosa accadrà”.

Focus anche riguardo il talentuoso portiere del Paok Dominik Kotarski, classe 2000.

“In passato l’avevano approcciato tre società di Serie A, è un ragazzo che ha un talento incredibile. Sicuramente sarà il futuro della Nazionale croata. Abbiamo scelto di andare in una pizza molto difficile come quella del Paok. In Grecia, in genere, scelgono giocatori maturi. Infatti quando è arrivato c’era un po’ di scetticismo da parte dei tifosi, però è diventato in poche settimane il titolare della squadra greca”.

Calciomercato Serie A: Djukanovic e Cuic, due occasioni

Non solo del futuro di Kramaric e Livaja, l’agente Vincenzo Cavaliere ha consigliato anche due giovanissimi talenti per il prossimo mercato di Serie A.

“Sicuramente Viktor Djukanovic, attaccante classe 2004 che gioca in Montenegro al Buducnost Podgorica. E’ un classe 2004, in Europa a quell’età ha più partite in prima squadra, è un fenomeno in casa sua. Ha esordito anche in Nazionale, è un grande prospetto. Poi c’è l’attaccante Filip Cuic, classe 2003, lo scorso anno uno dei migliori della Youth League con l’Hajduk Spalato. Qualche contatto c’è stato con qualche club italiano, per entrambi, vedremo anche per loro”.

Infine un parere sul centrocampista del Rennes in orbita Juve per il prossimo calciomercato Lovro Majer.

“Majer alla Juventus? Conosco la sua situazione, non so cosa chiedono i francesi per lui. Sicuramente è un giocatore caro. Dipende dal budget che hanno i club italiani. Difficile da valutare però sicuramente costa tanti soldi e sta facendo molto bene. Ha delle qualità importanti”.

