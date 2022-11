Juventus: Del Piero rifiuta, scelto il nuovo presidente

Terremoto a Torino in casa Juve per lo scandalo riguardanti plusvalenze e falso in bilancio, con le indagini chiuse delle Procura che ha costretto ad Agnelli e tutta la dirigenza a lasciare prima che sarebbe stato troppo tardi.

Presidente Juventus: Del Piero rinvia il ritorno, la scelta di Elkann

Dopo le dimissioni da parte del presidente Andrea Agnelli e di tutta la dirigenza bisognerà fare delle scelte importanti e mirate in queste settimane prima della ripresa della stagione. Allegri e la squadra non sembrano del tutto tranquilli di questa situazione che potrebbe portare John Elkann ad affidarsi al passato. Tante voci sono circolate riguardo un immediato ritorno di Alex Del Piero nel ruolo di presidente della Juventus, voci che non sono state confermate dallo stesso ex numero 10. Infatti, intervistato dai colleghi di BeinSports, ha risposto così l’ex giocatore: “È presto per dirlo. Sono stati 20 anni di legami ed emozioni, ogni notizia che riguarda la Juve mi emoziona e mi coinvolge. Non so cosa succederà sul ritorno, ancora non ricevuto una chiamata. Lì però ho ancora una casa”.

Visto lo scandalo venuto fuori, è plausibile che Elkann abbia già delle idee chiare e che se Del Piero ancora non è stato avvisato o contattato vuol dire che non rientra tra i principali candidati al momento. Intanto, inizia a prendere forma la dirigenza con i primi nomi scelti, mentre per il presidente Alessandro Nasi anche è una pista fredda.

Senza Del Piero presidente la Juventus può puntare su Giorgio Chiellini.

Nuovo presidente Juventus: Chiellini in lista

Ha già vinto in MLS con i LA dopo pochi mesi dal suo arrivo, non giocando nemmeno tutte le partite per i continui problemi fisici. E allora Giorgio Chiellini può dire addio al calcio con un ritiro e diventare subito il nuovo presidente della Juventus.

Come svelato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex giocatore bianconero è amato e stimato da tutti, e potrebbe ricoprire quel ruolo o anche altri dirigenziali, considerando che si è anche laureato con la specialistica in Business Administration presso la Scuola di Management ed Economia. Per Gazzetta non ci sono dubbi, tra i grandi ex per la nuova Juventus c’è anche Giorgio Chiellini. Staremo a vedere le scelte che saranno fatte nel giro delle prossime settimane dalla famiglia Elkann.

Juventus: Chiellini e Buffon per ripartire

Chiellini e Buffon sono stati alla Juventus il punto di riferimento per tanti anni, chi ha giocato per 17 stagioni e chi 19. Ora il futuro potrebbe essere proprio nelle loro mani, perché sta provando a ricostruire tutto l’assetto societario Elkann che può affidare nelle mani dei suoi migliori uomini e più fedeli le sorti future del club.

La Juve può ripartire da Chiellini e Buffon. Entrambi sotto contratto con i loro rispettivi club, ma che potrebbero fare una scelta di vita visto i continui infortuni.

