Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi lunedì 28 novembre

Calcio, ecco cosa vedremo stasera in TV. Qui tutte le partite in diretta: la guida tv per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Le partite di oggi in TV lunedì 28 novembre

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN.

Calcio oggi in tv – Lunedì 28 novembre

11.00 Camerun-Serbia (Mondiali) – RAI 2

11.30 Roma-Yokohama Marinos (Amichevole) – DAZN

14.00 Corea del Sud-Ghana (Mondiali) – RAI 2

17.00 Brasile-Svizzera (Mondiali) – RAI 1

19.00 Parma-Inter (Serie A femminile) – INTER TV (visibile su DAZN) e TIMVISION

20.00 Portogallo-Uruguay (Mondiali) – RAI 1

20.30 Arzignano-Vicenza (Serie C) – RAI SPORT + HD, ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

