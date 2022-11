Milan: infortunio serio ai Mondiali: trema Pioli

Non arrivano buone notizie dai Mondiali in Qatar per il Milan e Stefano Pioli. Arriva lo stop del giocatore, svelate le sue condizioni fisiche.

Milan: si fa male in Nazionale, come sta adesso

Il pericolo c’era. Ne era a conoscenza Stefano Pioli che sperava che ciò non accadesse e invece il tecnico dovrà fare i conti con questo ennesimo problema che rischia di compromettere anche la stagione del Milan.

Arrivano indicazioni negative dal Qatar con il giocatore del Milan che si è fatto male con la sua Nazionale durante i Mondiali. Uno stop imprevedibile, adesso resta da capire l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. La speranza di Stefano Pioli è quello di averlo a disposizione per il mese di gennaio, quando si tornerà in campo in Serie A.

Durante la conferenza stampa il commissario tecnico della Nazionale ha parlato di questo infortunio. Svelate le sue condizioni fisiche. Si tratta di un guaio muscolare, difficile da capire l’entità dello stop.

Ecco le ultime indiscrezioni che arrivano dal Qatar e dal ritiro della Nazionale della Danimarca sull’infortunio del difensore del Milan Kjaer.

Milan, Kjaer si ferma con la Danimarca: i motivi

Ansia Milan per le condizioni fisiche di Simon Kjaer. Il difensore della Danimarca non ha preso parte alla sfida contro la Francia per un problema fisica. Secondo le ultime indiscrezioni, il centrale ha accusato un problema muscolare. Da capire l’entità dello stop. A confermare tutto anche il commissario tecnico danese danese Hjulmand.

“Sapevamo che Simon non poteva scendere in campo a causa di questo fastidio fisico, adesso non sappiamo se riuscirà a recuperare per la sfida di mercoledì contro l’Australia e sentirà ancora questo dolore”.

Infortunio Kjaer, svelate le sue condizioni

Come riportato da Tuttosport, il problema del difensore del Milan Kjaer è al flessore della coscia destra. Una ricaduta visto che il giocatore lo scorso ottobre si era fermato con i rossoneri per lo stesso motivo. Adesso resta da capire come proseguirà la sua avventura in Qatar e se troverà ancora spazio oppure no.

