I problemi in casa Juventus sono diventati enormi: sono arrivate le dimissioni della dirigenza. A far discutere, questa sera, è la clamorosa notizia arrivata dalla società bianconera che ha cambiato tutto il CdA che ha deciso di lasciare nella totalità.

Juventus, dimissioni dirigenza: scelto il nuovo direttore generale

La Juventus e Andrea Agnelli si sono detti addio definitvamente: ha deciso per le dimissioni. Nelle ultime settimane la Procura di Torino ha aperto un fascicolo e notificato a 16 indagati, tra cui il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved, a Fabio Paratici e altri membri tra CdA, l’avviso di conclusione delle indagini.

I problemi finanziari della Juventus hanno portato alle dimissioni totali della dirigenza. Da Andrea Agnelli a Pavel Nedved, fino ad arrivare a Maurizio Arrivabene e a tutti i soci del club, l’intero CdA ha deciso di lasciare immediatamente il club bianconero. I tifosi si stanno chiedendo come si proseguirà d’ora in poi e anche per il futuro ci sono molte difficoltà.

È stata la stessa Juventus a comunicare chi farà parte della nuova dirigenza e del nuovo Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni hanno effetto immediato e a gennaio non ci sarà più Andrea Agnelli a capo della Juve.

Dimissioni dirigenza Juventus: chi è Maurizio Scanavino, il nuovo direttore generale

Nel comunicato ufficiale della Juventus è stato eletto subito un nuovo direttore generale: Maurizio Scanavino. Non solo le dimissioni, si è anche fatto cenno al curriculum del nuovo dirigente bianconero che ora dovrà prendere in carico una situazione particolarmente delicata e complessa.

“Maurizio Scanavino, classe 1973, è uomo di fiducia di John Elkann e attuale amministratore delegato e direttore generale di GEDI, nota impresa italiana attiva nel settore della stampa. Ha conseguito la laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Torino e ha svolto la sua attività professionale nei settori della consulenza, automotive ed editoriale con esperienze in Italia e all’estero. Dopo gli inizi di carriera in Accenture e nella start-up digital Ciaoweb, è approdato nel 2004 in FCA in qualità di direttore di Brand Promotion con responsabilità di marketing e comunicazione per i marchi Fiat, Alfa Romeo e Lancia. Nel 2007 è entrato nel settore editoriale del gruppo come direttore dell’area digitale e marketing dell’editrice della Stampa, occupandosi in particolare dello sviluppo prodotto e del portafoglio digitale”.

Chi è Maurizio Scanavino, nuovo dg della Juventus – “Nel 2010 diventa Direttore Generale della concessionaria di pubblicità Publikompass. Nel 2013 passa a II Secolo XIX in qualità di Amministratore Delegato e a seguito della successiva fusione con La Stampa viene nominato Direttore Generale del gruppo Itedi. A sequito dell’integrazione di Gruppo Espresso con Itedi, che costituisce il gruppo GEDI, diventa Amministratore Delegato dell’editrice delle testate quotidiane CNN. Attualmente è Amministratore Delegato e Direttore Generale di GEDI Gruppo Editoriale“.

Scanavino nuovo direttore generale della Juventus: Arrivabene amministratore delgato

Maurizio Scanavino è il nuovo direttore generale della Juventus. Nel comunicato ufficiale, la Juve ha comunicato anche che le redini del club saranno comunque tenute da Maurizio Arrivabene, come amministratore delegato.

“Il Consiglio ha, tuttavia, richiesto a Maurizio Arrivabene di mantenere la carica di Amministratore Delegato. In ragione di quanto precede, è venuta meno la maggioranza degli Amministratori in carica e, pertanto, ai sensi di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione deve intendersi cessato. Il Consiglio proseguirà la propria attività in regime di prorogatio sino all’Assemblea dei soci che è stata convocata per il 18 gennaio 2023 per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione”.

