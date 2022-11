Ultim’ora Juventus, tutti verso le dimissioni: cambia la dirigenza

Scossone in casa Juventus nelle ultime ore: la dirigenza verso le dimissioni. Incontro a sorpresa e organizzato questa sera per il CdA che sta cambiando tutto. Sarà una vera e propria rivoluzione quella che verrà messa in atto nelle prossime settimane.

ULTIM’ORA Juventus: dimissioni dirigenza, cosa succede

La Juventus è già fuori dalla Champions League e probabilmente anche dalla lotta allo Scudetto. Un inizio di stagione che rispecchia gli ultimi anni dei bianconeri anche in Serie A. La Juve non sa più vincere e non fa paura a nessuno. Un fallimento totale la stagione dei bianconeri che anche dal punto di vista finanziario hanno molto da rivedere: c’è il rischio che si possa andare incontro ad una delle peggiori stagioni di sempre per i bianconeri in maniera del tutto inaspettata.

La Serie A è stata stravolta dal caos creato dalle plusvalenze fittizie in cui anche la Juventus è immischiata. La Procura Federale ha aperto un fascicolo su tanti club italiani come Napoli, Milan, Inter e Juve che ora sono sotto la lente d’ingrandimento della giustizia sportiva.

A rischiare grosso è la Juventus e Andrea Agnelli in quanto presidente che ora ha deciso per le dimissioni. Nelle ultime settimane la Procura di Torino ha notificato a 16 indagati, tra cui il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved, a Fabio Paratici e altri membri tra CdA, l’avviso di conclusione delle indagini partite nell’estate 2021 che non è per niente piaciuto alla proprietà, a John Elkann su tutti.

Juventus, dimissioni dirigenza: cosa sta succedendo

Si è scatenato un vero e proprio terremoto in casa Juventus con le dimissioni dell’intera dirigenza, da Agnelli a Nedved. Secondo quanto riferito da Sky Sport, è in corso in questi minuti un Consiglio di Amministrazione straordinario del club bianconero: tutti gli appartenenti rassegneranno le proprie dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Juventus si è dimesso in massa: lascia la carica anche il presidente Andrea Agnelli. Con lui addio anche al vicepresidente Pavel Nedved, e all’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, al quale resteranno le deleghe durante questo periodo di passaggio.

In casa Juventus cambia tutto e non solo nella dirigenza conosciuta da goni tifoso. Anche ai vertici del club cambia tutto. Lasciano anche i membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood.

Dimissioni dirigenza Juventus: svelati i motivi

La Gazzetta dello Sport ha svelato anche i motivi che hanno portato Andrea Agnelli, Pavel Nedved e tutto il CdA alle dimissioni dalla Juventus.

“Il coinvolgimento dell’organo nell’indagine Prisma, aperta dalla Procura di Torino con l’accusa di falso in bilancio, e le ultime contestazioni della Consob, che hanno spinto a rivedere il progetto di bilancio da approvare e far slittare per due volte l’assemblea degli azionisti (fissata adesso il 27 dicembre) hanno portato alla decisione unanime di fare un passo indietro”.

