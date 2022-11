Inter, messo fuori rosa per motivi disciplinari: Inzaghi spiazzato

Fuori rosa per motivi disciplinari, è la scelta dell’allenatore. Ecco cosa è successo, il tecnico sarà costretto alla decisione, Inzaghi spiazzato dalla vicenda.

Inter, fuori rosa per motivi disciplinari: la scelta del tecnico

Messo fuori rosa a causa di motivi disciplinari. Il calciatore dell’Inter protagonista di quelle che sono le attuali vicende, che si riflettono anche sul mondo nerazzurro, nel corso di questa sosta per i Mondiali in Qatar.

Non accoglie bene la notizia l’Inter, ma la decisione del tecnico è irreversibile. Nonostante l’importanza del giocatore stesso, nella formazione titolare, non sarà più utilizzato a causa di un problema disciplinare, che ha costretto l’allenatore ad escluderlo.

Impegnato con la sua Nazionale per quella che è l’esperienza dei Mondiali in Qatar, il portiere dell’Inter e del Camerun è stato messo fuori rosa: non giocherà contro la Serbia, Andrè Onana è stato escluso dal proprio allenatore.

Ultime Inter, problemi disciplinari per Onana: la notizia

A riportare la notizia della “nota” disciplinare da parte della Federcalcio del Camerun, è l’agenzia Ansa che ha riportato le ultime notizie dai Mondiali in Qatar. Andrè Onana è stato escluso dal Camerun per l’impegno contro la Serbia e il motivo sarebbe di natura disciplinare, spiazzando così anche l’Inter che non ne avrebbe ancora compreso i motivi. La notizia è infatti dell’ultima ora e soltanto quando prenderà voce il tecnico del Camerun, sarà chiaro il motivo della scelta. Perché, al momento, non è stato spiegato da parte della Federazione calcistica del Camerun, la scelta sull’esclusione di quello che è comunque uno dei migliori calciatori del suo Camerun.

Ultime su Onana, Mondiale finito? Le notizie dal Qatar

Il Mondiale per Onana, per scelte disciplinari, potrebbe essere finito. Decisione del Camerun che al momento non è ancora chiara perché, la durata del provvedimento sul portiere dell’Inter, non è stata specificata. In ogni caso, oggi, verrà schierato Devis Epassy, che gioca ad Abha, in Arabia Saudita.

